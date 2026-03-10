En un movimiento que busca sacudir el mercado de las transmisiones deportivas, la conducción de la AFA presentó formalmente LPF Play, una plataforma digital gratuita que promete cambiar las reglas del juego. Durante el lanzamiento, el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que esta herramienta marca "un antes y un después" y subrayó que el objetivo principal es lograr "que el fútbol vuelva a ser de los clubes".

El proyecto apunta a federalizar las pantallas, dando visibilidad a las categorías del ascenso y divisiones inferiores que suelen quedar fuera de la grilla de la televisión tradicional.

Guía paso a paso: Cómo instalar la aplicación

Para empezar a disfrutar del contenido sin costo, los usuarios deben realizar este sencillo procedimiento:

Ingreso a la tienda: Abrir la tienda de aplicaciones (Play Store en Android o App Store en iOS).

Búsqueda: Escribir "LPF Play" en la barra de búsqueda principal.

Descarga: Presionar "Instalar" y esperar a que finalice el proceso.

Registro: Al abrirla, el sistema pedirá crear un usuario con un correo electrónico y una contraseña. No tiene costo de suscripción.

Acceso: Una vez iniciada la sesión, ya se puede elegir el partido en vivo o el contenido a la carta.

Números que sorprenden

A solo tres semanas de su estreno, los datos reflejan un éxito rotundo. Se registraron 455.000 usuarios únicos desde más de 150 países. En total, se consumieron 863.000 horas de contenido, con un despliegue técnico que permitió transmitir hasta 11 encuentros en simultáneo sin fallas.

¿Qué se puede ver hoy?

Actualmente, la plataforma transmite todos los partidos de:

Primera Nacional

Primera B y Primera C

Torneo Proyección (Reserva)

Seleccionado Femenino y Futsal