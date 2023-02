Una pandemia que azotó a toda la humanidad dejó a todo el mundo sin lo más preciado para todos los seres humanos: la relación con los demás. El coronavirus hizo que las reuniones y las celebraciones no pudieran hacerse, por la propia seguridad de todos. La Fiesta Nacional del Sol no fue la excepción y, en un contexto sanitario complicado, las ediciones del 2021 y del 2022, tal y como las conocemos, no pudieron llevarse a cabo. Este 2023 la fiesta de todos los sanjuaninos regresó para rememorar lo que se vivió durante esos dos años de ausencia y celebrar el volver a estar todos más “Conectados” que nunca.

Después de dos ediciones donde la FNS se llevó a cabo a través de otro formato por la gravedad de la situación sanitaria propia de la pandemia, este año la FNS vuelve a su forma. Citada en el Predio Ferial Costanera en Chimbas, las cuatro noches y, sobre todo, el show final de la fiesta, girará en torno a “Conectados” como temática. Según dijeron las propias autoridades del Ministerio de Cultura de San Juan, el tema tiene que ver con lo que pasó, con lo que atraviesa la sociedad actualmente.

En este sentido, el objetivo es el de hacer hincapié en lo que une a todos los sanjuaninos, en aquellas pequeñas cosas que enlazan a los habitantes de la provincia. “Conectados” alude a las conexiones tales como la cultura, las tradiciones, las costumbres, el calor y la identidad.

La historia de la FNS, marcada por los contextos

Así como la temática de la FNS 2023 está profundamente relacionada con lo que vivió la sociedad en los dos años de pandemia, con la soledad, con el desamparo y la antítesis de esos sentimientos, en las ediciones del siglo XX la dinámica fue la misma. Por ejemplo, en los años de los bicentenarios de la Revolución de Mayo (2010) y de la Independencia (2016) el tema de la celebración estuvo relacionado con esos hitos.

Pero para llegar a la actualidad hay que recorrer 51 años de historia. La primera edición de la FNS (por entones solo Fiesta del Sol) se llevó a cabo el 14 de agosto de 1972 y fue ideada por el por entonces director de Turismo de la Provincia, Guillermo Barrena Guzmán. Por entonces, la edición fue cancelada durante dos semanas debido a cuestiones del tiempo y tuvo su show final en el Estadio Abierto, con la elección de las reinas y el tradicional desfile de carruajes.

En 1973 el show final estuvo localizado, por primera vez, en el Autódromo El Zonda. Al año siguiente, en 1974, la celebración duró quince días y fue en agosto: también hubo elección de reinas.

La siguiente edición fue en 1976, puesto que en 1975 no pudo llevarse a cabo. La Fiesta del Sol en 1977 tuvo algunos cambios y, por primera vez, se ideó una feria llena de stands relacionados con la ganadería y la actividad industrial de San Juan. Estas muestras tuvieron lugar en la plaza que se encuentra detrás de la Terminal de Ómnibus.

La última Fiesta del Sol de los años 70’ tuvo lugar en 1978, cuando pasó a llamarse “Ferisol”. En aquel año, en la provincia se celebró el Mundial de Hockey 1978, del que Argentina salió campeón, por lo que parte de la temática estuvo relacionada con este evento deportivo.

Los 90... una época en plena formación

El regreso de la Fiesta del Sol tuvo lugar recién en los años 90’, precisamente en 1992, cuando el nombre de la celebración cambió a “Exposol”. La feria estuvo relacionada con exposiciones de agricultura e industria de San juan.

Al año siguiente la Fiesta del Sol se convirtió en una celebración nacional, a través de una resolución. Actuaron 75 artistas y se presentaron más de 260 stands. Por primera vez, cada una de las reinas representó a cada uno de los 19 departamentos de la provincia.

En el 1994 la FNS volvió a celebrarse, con la elección de las reinas y los shows de artistas internacionales. Las siguientes ediciones se llevaron a cabo en 1998 y 1999 a través de la organización de empresas privadas, y tuvieron lugar en el Predio Ferial.

El Siglo XX de la FNS

La primera fiesta del Siglo XX tuvo lugar en el año 2000, con la exposición de stands y los carruseles, presentados por cada uno de los municipios. Después de eso, la celebración recién volvió en el 2005, ya que por diferentes motivos no pudo realizarse. En aquella edición, se agregaron shows de artistas nacionales y locales, además de que hubo una feria gastronómica local.

Después de un año sin FNS, en el que planeó una renovación de la celebración, en el 2007 se conformó el formato como se lo conoce hoy por hoy. Ahora, la fiesta tendría feria, shows de artistas y uno final, dedicado a una temática en particular.

En ese año, la temática fue “Amanece San Juan” y estuvo relacionada fuertemente con las costumbres y tradiciones de la provincia. El show final fue en el Autódromo El Zonda y fue trasmitida por la televisión nacional.

En el 2008 el tema fue “Recuerdos de San Juan”, donde los protagonistas fueron la historia política, económica, social y productiva de la provincia. En el 2009, por otra parte, la temática “Dones y tesoros de San Juan, con las riquezas naturales y humanas como contenido.

La siguiente edición, en el 2010, se celebró los 200 años de la Revolución de Mayo. La temática rondó alrededor de “Bicentenario de la Patria: Voces de Libertad”, con una mirada local sobre la independencia de Argentina sobre España.

El prócer Domingo Faustino Sarmiento fue homenajeado durante la edición del 2011, cuando se cumplieron 200 años de su natalicio. Se hizo un recorrido por toda la vida del maestro de América, interpretado por diferentes actores.

En el 2012 se celebró al vino con la temática “Vino argentino, bebida nacional”. Al año siguiente, se le rindió homenaje a las mujeres de nuestra nación como Tita Merello, Mercedes Sosa, Eva Perón y las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

"Raíces de libertad: Latinoamérica, la patria grande" fue el tema que protagonizó la FNS al siguiente año, con un homenaje a los grandes próceres latinoamericanos como San Martín, Simón Bolívar, Pancho Villa y el Che Guevara.

El fútbol y las pasiones deportivas fueron los argumentos principales de la fiesta en el 2015. “Pasiones argentinas”, se llamó y el show rondó entre el fútbol, el dulce de leche, el mate y el asado.

Como acostumbra la FNS en este Siglo XX, la temática de la celebración al año siguiente tuvo que ver con el contexto en el que estaba inmersa la provincia y la región en general. “1816. El grito sagrado”, fue el nombre del show final.

En el 2017 se celebró el bicentenario del cruce de Los Andes, con el nombre de “Sueños de Libertad, el Cruce de Los Andes”. Por primera vez el show fue reproducido en otros escenarios, precisamente en el Teatro Bicentenario.

Una de las figuras más representativas e importantes de la provincia, Deolinda Correa, “La Difunta”, protagonizó la FNS del 2018. “Difunta Correa: Amor de Madre”, fue el nombre del show, que buscó reivindicar su valor como ícono popular.

En el 2019 se celebró el calor de las costumbres sanjuaninas, como canciones, sabores y afectos, con el show llamado “El Calor de lo Nuestro”. En este año la FNS se trasladó de lugar, dejando atrás el complejo ferial del Parque de Mayo, para trasladarse al Predio Ferial Costanera, en Chimbas.

La última edición de la fiesta tal como se la conoce fue del año 2020. “Evolución” fue el tema que evocó a las huellas de la historia del planeta y los eventos que impactaron a la sociedad.

En el 2021 y el 2022 la FNS se desarrolló en otros formatos, debido a que no pudieron llevarse a cabo por la pandemia. En el primer año, a través de siete capítulos emitidos a nivel nacional y provincial, se recorrieron los 19 departamentos, mostrándolos turística y culturalmente.

El año pasado, de marzo a diciembre, el festejo de cincuenta años de historia se hizo mediante programas que apuntaban a la formación, el trabajo y la identidad.