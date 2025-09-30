Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como el “Pequeño J”, es el joven peruano de 20 años acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Lara, Brenda y Morena, halladas asesinadas el pasado 24 de septiembre en una vivienda precaria de Florencio Varela. Los investigadores bonaerenses lo señalan como el responsable de ordenar la tortura y ejecución de las víctimas, aunque su paradero aún es desconocido.

El “Pequeño J” creció en un entorno marcado por la violencia y el narcotráfico. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue integrante de la banda criminal “Los Injertos de Nuevo Jerusalén” y fue asesinado por sicarios en 2018 en Trujillo, Perú. En esa época, Tony, con apenas 13 años, escribió mensajes en redes sociales cargados de odio y venganza, donde prometía continuar el legado criminal de su progenitor.

En Facebook y otras plataformas digitales, Valverde Victoriano adoptó la estética de sus referentes: Tony Montana, de *Caracortada*, y Pablo Escobar, a quien incluso su padre homenajeaba con su propio alias. En videos caseros se lo ve disparando al aire, posando con motos, alcohol y adolescentes, bajo frases como “Toda la vida bandido”.

Su infancia transcurrió en Nueva Indoamérica, un asentamiento en La Esperanza, Trujillo, caracterizado por la marginalidad y la presencia de bandas narco-sicarias. Allí, tanto su padre como varios de sus tíos acumularon antecedentes policiales. Incluso su madre, Yuliana Balvina Victoriano González, denunció haber sufrido violencia de género por parte de Janhzen Valverde, quien la agredió cuando reclamaba dinero para la manutención de sus hijos.

Según registros policiales peruanos, el asesinato del padre de Tony fue cometido por miembros de la “Banda del Gran Marqués”, en medio de disputas entre clanes narcos rivales. Desde entonces, el joven habría forjado su identidad delictiva en Argentina, país al que ingresó sin registros migratorios formales, según las autoridades.

Actualmente, la Justicia bonaerense lo investiga como instigador del crimen que conmocionó a Florencio Varela, en el que las tres jóvenes fueron halladas sin vida tras haber sido brutalmente golpeadas y asfixiadas. Su captura se convirtió en prioridad para las fuerzas de seguridad.

