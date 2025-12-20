Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, compartió en un podcast su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea la integración de asistentes virtuales cada vez más personalizados en la vida cotidiana y el trabajo.

Altman destacó el papel central de la personalización en la experiencia de los usuarios de ChatGPT, afirmando que es "extremadamente adictiva" y que la capacidad de la IA para recordar detalles de la vida del usuario supera ampliamente lo que cualquier asistente humano podría lograr.

El CEO de OpenAI reconoció que la memoria de los asistentes aún se encuentra en una etapa inicial, pero anticipó que la IA recuerde cada detalle de la vida de los usuarios y se personalice en función de todo eso, no solo de los hechos, sino también de las pequeñas preferencias que ni siquiera pensaron en indicar.

Altman también abordó la creciente demanda de relaciones más profundas con los asistentes virtuales, reconociendo que términos como "relación" o "compañerismo" no terminan de capturar la naturaleza de este vínculo. Defendió la importancia de ofrecer libertad de elección a los usuarios adultos sobre el grado de intimidad que desean establecer con la IA, aunque advirtió sobre los riesgos de dependencia y las versiones menos saludables de este tipo de interacción.

En cuanto al impacto de la IA en el mundo laboral, Altman se mostró menos alarmista que otros analistas, aunque reconoció que la transición será compleja. "El trabajo del futuro será muy diferente al de hoy", sostuvo, y explicó que la automatización de tareas y la gestión de bots ya están transformando el día a día de muchas empresas.

El directivo de OpenAI también dedicó parte de la entrevista a los dilemas sociales y éticos que plantea la personalización extrema de los asistentes virtuales, planteando la necesidad de modular la relación humano-IA y de establecer límites claros, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la gestión de datos personales.

Finalmente, Altman anticipó una integración cada vez mayor de la IA en la vida diaria, tanto a través de nuevos dispositivos como de la evolución de los propios asistentes virtuales. "Habrá un cambio en la forma en que usamos los ordenadores, pasando de herramientas reactivas a asistentes proactivos que entienden todo nuestro contexto y vida", auguró.