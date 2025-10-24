El hallazgo de Lourdes Fernández en un estado crítico dentro del departamento de su expareja, Leandro García Gómez, ha generado una profunda preocupación, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la situación de violencia que la cantante atravesaba. Tras la detención de García Gómez, Lissa Vera, amiga íntima y excompañera de Lourdes en Bandana, rompió el silencio.

En diálogo con TN de Noche, Vera expresó una mezcla de alivio y angustia. Por un lado, se mostró "contenta" porque lograron encontrarla, pero por el otro, "preocupada" por la situación en la que la hallaron. La preocupación de Vera era extrema, manifestando con temor: "¿cómo la hubieran encontrado mañana?".

Debido a la gravedad del riesgo, Lissa Vera tomó una decisión crucial esa misma mañana. Explicó que "Estaba muy preocupada y hoy temprano decidí hacer la denuncia, por más que Lourdes se enoje conmigo, y presionar para que salga a la luz esta verdad que ya tiene cinco años". Vera sentía que "no podía pasar de hoy" y que "Sabíamos que corría peligro". Su motivación fue clara: "pensé en hacer algo porque la iba a matar".

Lissa Vera detalló las señales de abuso que observó en Lourdes. Ella misma había dejado de hablarle a García Gómez cuando se enteró de que "la golpeaba". Recordó que Lourdes intentaba excusar sus lesiones con la versión de las "anginas", pero el maltrato era evidente. Además, Vera notó que su amiga "tenía un diente astillado", algo nuevo dado que "ella siempre tuvo los dientes impecables".

Lissa estaba consciente de que Lourdes había sido "coaccionada para justificar lo injustificable mediante videos".

Lissa Vera fue contundente al referirse a Leandro García Gómez, calificándolo como "una persona peligrosa". Sostuvo que "No podés esperar amor de un desquiciado, era obvio que iba a terminar mal".

La ex Bandana instó a las autoridades a actuar con firmeza, asegurando que el agresor "No es la primera vez y tampoco será la última que se maneje de esta manera". Finalmente, expresó su deseo de que García Gómez "se aleje de Lourdes de una vez y esté tras las rejas".

Vera concluyó su relato con una advertencia urgente sobre el peligro inminente: "Si no accionaban en estas últimas horas, mañana el cuento era otro. Era ahora o nunca. Esto terminaba mañana de la peor manera".