La reconocida astróloga Ludovica Squirru sorprendió al revelar detalles sobre las energías que rodean al presidente Javier Milei y la misión que, según el universo, vino a cumplir en la Tierra. Squirru afirmó que el mandatario podría tener un origen que trasciende lo terrestre.

Según la astróloga, Milei, bajo la astrología china, es un "perro de metal". Sin embargo, destacó que el presidente nació bajo una constelación occidental específica, la del Basilio Caldeo, que es una constelación que ha sido descubierta "hasta hace muy poco" y que actualmente se encuentra en observación tanto en astronomía como en astrología.

Publicidad

"Viene de Quirón", reveló la especialista en astros. De hecho, Squirru expresó su convencimiento de que el mandatario "es una persona que puede venir de otro lugar del espacio, que no es de acá de la Tierra".

En cuanto al propósito de su llegada, la astróloga planteó sin rodeos la misión cósmica del presidente: "¿Y a qué vino? Bueno, vino a producir este quilombo de transmutación total".

Publicidad

Squirru también compartió sus predicciones sobre lo que sería la gestión de Milei, especialmente el primer año, marcado por una renovación de energías y transformaciones importantes. La astróloga advirtió que el mundo está en una transición donde "se van a definir las guerras", lo cual impondrá "pruebas muy fuertes" para el país, además de la posibilidad de una "locura mundial, alienación".

La astróloga definió al presidente como un "disruptor" y consideró que su mandato es un "experimento para la Argentina". Además, lanzó una advertencia económica: por más que el "déficit cero sea su obsesión", ningún país "puede ir bien que no integre todo lo demás que le hace falta a la gente como prioridades".

Publicidad

Finalmente, Ludovica Squirru aconsejó a Javier Milei tomar ciertas precauciones para proteger su bienestar. Sugirió que el presidente "tendrá que replegarse". Squirru puntualizó que Milei debería "dejar a un lado querellas y entrevistas" y, en general, "no hablar en público". Esto, según la astróloga, "resultará mejor para salvar su integridad emocional y evitar tragos amargos".