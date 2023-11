La impresionante pelea que podría darse dentro de UFC

Bobby Green está contemplando sus futuros desafíos luego de enfrentar a Dan Hooker en su próxima pelea. El peleador apodado "King" se embarcará en el evento co-principal de UFC Austin el próximo fin de semana, ansioso por ampliar su impresionante racha de tres victorias consecutivas. Después de su destacado nocaut en 33 segundos contra Grant Dawson el mes pasado, quiere ir tras Beneil Dariush y Arman Tsarukyan.

"Tengo mucha gente que quiere mi nombre, mucha gente que quiere pelear conmigo. Mucha gente dice que quiere bajar ahora que de repente tengo calor. ¿Querría pelear contra esos tipos? Ese tipo Arman es jodidamente aburrido. No soporto verlo pelear. Cada vez que lo veo pelear, me voy a dormir. Luego grita: '¡50 g's! Dana White, ¡dame 50 g!’ Yo digo, ‘¡¿Para qué?! ¿Qué hiciste? Eso fue terrible", sostuvo Green en diálogo con The Schmo.

Luego, Bobby también aprovechó para comunicar: "No me gusta pelear con los tipos aburridos, esos tipos apestan. Eso es jodidamente raro, esos tipos son raros. Respeto a Beneil, el trabajo que ha hecho Beneil. Me gusta Beneil, pero ese tipo Arman es un maldito luchador terrible. Ya tenía que hacer eso con Dawson y Dawson estaba dormido. No quiero seguir peleando con los tipos aburridos, esos tipos apestan".

Bobby Green va por todo

"Han estado diciendo que Max Holloway es el mejor boxeador de UFC. Yo digo, 'Hermano, mi boxeo es bastante frío'. Averigüemos quién es el mejor boxeador. Estaba hablando de venir a pelear contra Gaethje. No, primero tienes que venir a verme. Pero tengo que llegar al top 10 antes de poder conseguirlo", afirmó por otra parte el estadounidense. Sin dudas, está confiado para lo que puede venir.

Para complementar sus dichos anteriores, Bobby Green también resumió: "Espero una pelea sangrienta. Sobre Hooker, espero que salgamos, hagamos una pelea de la noche, una actuación, sería mi número 10 o 11. Estoy perdiendo la cuenta de cuántas peleas de las noches tengo. Así que espero ganar otro premio". Los fanáticos de UFC piden por él y esperan una buena batalla en el octágono.