Tras la reglamentación de la ley que permite la industrialización y comercialización de derivados del cannabis medicinal, la producción sanjuanina tiene la puerta abierta para avanzar a la siguiente escala. Pero el freno a la planta de producción de aceites que planeaba hacer la empresa estatal Canme, hace que la decisión de si San Juan exporta materia prima o aceites quede en manos de la próxima gestión o los privados.

Es que el objetivo más importante de la creación de Canme era que en la provincia se desarrollen las economías relacionadas con el cannabis, que tiene un mercado internacional sin cubrir y por lo tanto promete un fuerte ingreso de divisas. Pero la ley, que se aprobó en el congreso en 2022 pero no tenía la firma presidencial, cambió la situación en San Juan y si bien hay materia prima, no hay desarrollo industrial.

Ariel Lucero habló en AM 1020 y explicó que las demoras en la ley hicieron que los inversores que ya están trabajando en el predio de Canme, que son 12 hasta la fecha, no empezaran a armar sus laboratorios de aceite. “En un principio la industrialización era por parte del privado, pero en un acuerdo tomamos la iniciativa de hacer un laboratorio para que esto no se detuviera”, aseguró el funcionario.

Esto impulsó al gobierno local a construir un lugar para hacer la industrialización, para lo que ya redactó un proyecto. Los fondos para hacer el diseño llegaron a través de un convenio con la ONU

Pero ahora, con la transición, decidieron no avanzar hasta no saber si la próxima gestión continuará o no con este modelo. “Lo responsable es detener el proceso de licitación para que asuman las responsabilidades y puedan decidir si darle continuidad a lo planificado o no”, explicó el ministro de Producción.

En paralelo, las empresas privadas que ya están trabajando tienen al menos dos años de cosechas de cannabis. Este material está acopiado y con el aval legal pueden empezar a venderlo como materia prima, que es lo que el actual gobierno buscaba evitar, debido a que no tiene valor agregado y puede terminar, por ejemplo, convirtiéndose en aceite que exportará Jujuy u otra provincia.

“Ante esta situación probablemente habrá que rediseñar con las empresas privadas si van a ser ellas las que van a agregar valor y hacer el aceite o si requieren que el estado haga la planta”, dijo Lucero. Pero para esto deberán entrar en juego las decisiones de la próxima gestión.

Mientras tanto, dijo, no hubo comunicaciones por parte de quienes llegarán al ministerio cuando asuma Marcelo Orrego. No han tenido todavía reuniones de transición “ni por este proyecto ni por los muchos otros que tiene trabajando” la cartera.