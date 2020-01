La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó 50,6% en 2019

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió 50,6% en 2019 y 3,5% mensual en diciembre, informó hoy la Dirección General de Estadística y Censos del gobierno porteño.



Durante diciembre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (Ipcba) registró un incremento de 3,5%, lo que ubicó la trayectoria interanual del indicador en 50,6% interanual (1,6 puntos porcentuales por encima del mes previo).



En el último mes del año la variación del Ipcba respondió a las subas en Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte, Restaurantes y hoteles y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que en conjunto explicaron 70,3% del alza del Nivel General.



Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un aumento de 3,7% y aportó 0,63 puntos porcentuales a la variación mensual de los precios al consumidor.



Al interior del ítem, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (5,5%), Leche, productos lácteos y huevos (3,3%) y Pan y cereales (3,5%), mientras que, en sentido contrario, se registraron caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-0,5%).



En tanto, el rubro Salud subió 6,3%, con una incidencia de 0,57 puntos porcentuales, reflejando principalmente incrementos en las cuotas de medicina prepaga.



Transporte registró un aumento de 3,8% e incidió 0,46 puntos porcentuales por alzas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, seguidas por subas en los valores de los automóviles.



Restaurantes y hoteles se elevó 4,7% y aportó 0,41 puntos porcentuales a la evolución mensual del Ipcba, como resultado de alzas en los precios de la comida consumida fuera del hogar.



En en caso de la categoría de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, aumentó 2,2% y tuvo una incidencia de 0,37 puntos porcentuales debido al incremento en los gastos comunes de la vivienda.



El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.



En términos interanuales, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando 33% de la variación interanual del Nivel General.



La aceleración de la trayectoria interanual del Ipcba respondió al mayor dinamismo de la tasa de suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (56%), Transporte (45,5%) y Salud (61,8%).