La interna del PJ tendrá un round entre Uñac y Gioja

Tras una semana cargada de especulaciones y de acciones judiciales, el Partido Justicialista de San Juan deberá definir en Elecciones Internas al nuevo presidente. El próximo 15 de marzo, los afiliados podrán elegir entre la lista “Todos Unidos”, que encabeza el actual gobernador Sergio Uñac y la lista “Celeste y Blanca Lealtad Justicialista” que lleva como candidato a presidente al diputado por Rawson, Juan Carlos Gioja.

Una hora antes de que venza el plazo de presentación, a las 23.59 de ayer, los apoderados de la lista “Todos Unidos” arribaron con la documentación a la sede de calle 25 de Mayo. Sergio Uñac buscará la reelección y será acompañado en la fórmula como vicepresidente primero por Daniela Rodríguez, actual concejal de Chimbas y esposa del intendente Fabián Gramajo, y como vicepresidente segundo por Roberto Gattoni. Mientras que el candidato a primer congresal nacional será el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra.

La lista “Lealtad Peronista” lleva como candidato a presidente a Juan Carlos Gioja, como vicepresidente primero a Daniela Castro, actual funcionaria del Ministerio de Defensa de la Nación, y como vicepresidente primero al sindicalista y líder de STOTAC Ricardo Cardozo. En tanto que el candidato a primer congresal nacional es el actual diputado nacional José Luis Gioja.

La presentación de la lista opositora se dio acompañada por un importante número de militantes que, llamativamente, al grito de “vamos a volver”, como si no fueran parte del peronismo local, acompañó a los hermanos Gioja. Fue justamente José Luis, quien en su contacto con la prensa, no dudó en deslizar algunas críticas a la actual conducción partidaria al decir que “el partido no se maneja con un látigo” y deslizó una suerte de represaría por ser opositores, ya que según contó “han echado 29 compañeros en el municipio de Capital”.