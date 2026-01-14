La íntima confesión de Rusherking sobre las cosas que la China Suárez le "robó"

Rusherking participó como invitado en el repechaje de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. En este contexto, la conductora Wanda Nara aprovechó su presencia para lanzarle una pregunta filosa sobre su pasado con la China Suárez, quien es la actual pareja del exmarido de Nara, Mauro Icardi.

Sin rodeos, Wanda consultó al cantante: “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex (China Suárez) con mi ex (Mauro Icardi)?”. Ante el interrogante, el artista respondió con habilidad para salir del paso: “Estoy muy fuera de esa situación, vos tenés otras cosas ahí”.

Posteriormente, la empresaria redobló la apuesta con ironía al referirse a sus pertenencias tras su mudanza desde Turquía: “A mí me quedó una mudanza en Turquía… Me quedaron carteras y mucha ropa. ¿A vos no te quedó nada en lo de tus ex?”. Entre risas, el músico admitió la posibilidad de haber olvidado prendas en sus vínculos anteriores: “Y algún bucito debo tener en algún lado. Tengo que buscar”.

El historial sentimental del artista muestra que en junio de 2025 se separó de Ángela Torres, mientras que en abril de 2023 finalizó su noviazgo con Eugenia Suárez. Previamente, a fines de 2021, había concluido su relación amorosa con María Becerra.