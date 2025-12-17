La íntima confesión de un famoso que dejó en shock a Agustina Cherri

Una confesión inesperada por parte de Agustín "Rada" Aristarán dejó a todos boquiabiertos en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini por eltrece, justo antes de recibir a la invitada de la noche, Agustina Cherri.

Con un estilo característico y descontracturado, Rada reveló cómo la icónica tira infantojuvenil de los años 90, Chiquititas, que marcó a miles de espectadores y donde Cherri fue una de las protagonistas más recordadas, influyó en un detalle particular de su vida adulta. El humorista confesó que la novela lo llevó a realizar una obra específica en su vivienda.

Rada explicó que la razón por la que “yo tengo un tobogán en mi casa” se debe a la inspiración directa de la ficción, añadiendo entre risas: “Por culpa de ella [Cherri] yo tengo un tobogán en mi casa. Porque Chiquititas tenía un tobogán y yo me puse un tobogán en mi casa”. Esta revelación dejó en claro el impacto que la tira tuvo en su vida.

El momento generó risas y una reacción inmediata en el estudio, donde Mario Pergolini acotó: “Pasaron 40 años”. Rada, fiel a su humor y sin perder el hilo, retrucó la observación sobre el tiempo, indicando: “Bueno, recién ahora hice una diferencia económica como para ponerme un tobogán”.

El clima se volvió más desopilante cuando Laila Roth sumó su comentario al momento de las confesiones sobre la influencia de Chiquititas: “Quiero ser como Chiquititas, mato a mis papás y soy huérfano. Eso hubiera sido más grave”. La presencia de Agustina Cherri en el programa reavivó la nostalgia por la novela que, como quedó demostrado, “sigue dejando huella en quienes la vieron crecer en la pantalla”.