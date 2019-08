La intimidad del único sanjuanino que correrá en el mundial de trasplantados

“Nunca me imaginé que después de lo que pasé iba a poder viajar, conocer y competir a nivel internacional”, dijo Gustavo Escudero, un atleta de 54 años que representará a la provincia por séptima vez en atletismo en los Juegos Mundiales para Personas Trasplantadas. Los mismos se llevarán a cabo del 17 al 24 de agosto en Inglaterra.

Es que el deportista está vivo gracias a la donación de órganos. A los 26 contrajo hepatitis, enfermedad que lo llevó a estar ocho años en lista de espera para poder recibir un trasplante de hígado. En ese periodo estuvo ocho meses en terapia intensiva, tiempo en el que su familia ya estaba perdiendo las esperanzas. Salió adelante por la ayuda de una donante y ahora asegura que tuvo “un Dios aparte”.

“Yo siento que volví a nacer”, confesó. Es que en aquellos momentos todos habían perdido las esperanzas, hasta los médicos. Incluso a su esposa ya le habían asegurado que no había nada por hacer. “Por suerte tengo un Dios que sé que todavía me quiere acá, pude salir y acá estoy disfrutando de las cosas hermosas que me ha dado la vida”, manifestó con alegría.

Tras superar este proceso, el personal médico le recomendó que realizara algún deporte y se decidió por el atletismo. Nunca se imaginó que iba a llegar tan lejos. Ya fue a seis mundiales, el primero en Australia en el 2002 y lo recuerda como “algo maravilloso" y que no va a olvidar nunca”. Y la buena racha continuó. Representó a la provincia en competencias internacionales en Suecia; Mar del Plata, Argentina; Sudáfrica; Francia y Málaga, España. Mientras que, dentro de pocos días se enfrentará a un nuevo desafío, el mundial en Inglaterra del que serán parte 42 atletas del país en diversas disciplinas.

Para este evento se está preparando hace mucho tiempo. No obstante, el ejercicio es parte de su vida hace al menos 15 años. Antes de recibir el trasplante jugaba al fútbol, después de la intervención no pudo seguir practicándolo así que optó por el atletismo, deporte que conquistó su corazón y con el que llegó a participar de importantes campeonatos. Incluso, hace pocos meses estuvo corriendo en Misiones junto a 350 participantes, en su categoría fueron 16 y él quedó en el cuarto lugar.

Actualmente entrena todos los días, corre al menos dos horas y hasta cuenta con un preparador físico. “No puedo estar sin hacerlo”, confesó. Esta actividad la combina con el montañismo que realiza los fines de semana, en ocasiones, acompañado de su familia.