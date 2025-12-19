La Justicia de Paz de 25 de Mayo ordenó este jueves 18 de diciembre la restitución total de 62 animales vacunos a David Marcial Gil, hermano del exintendente de Caucete Julián Gil, luego de constatar que toda la hacienda se encontraba correctamente marcada y señalada. La decisión judicial revierte la medida preventiva de secuestro dispuesta un mes atrás, cuando la División Rural interceptó un camión con el ganado y detectó supuestas irregularidades en su identificación.

El operativo y las sospechas iniciales

El 19 de noviembre, efectivos de la División Rural interceptaron en la ruta un camión jaula que transportaba ganado bovino. Durante la inspección, los policías observaron que varios animales aparecían como "orejanos" (sin marca), otros portaban caravanas nuevas recién colocadas y se identificaron marcas distintas entre el lote. Estas anomalías encendieron las alarmas sobre la legalidad del traslado y la procedencia del ganado.

Ante la situación, se dispuso el secuestro preventivo de los 62 vacunos y el camión fue escoltado hasta la zona de Las Trancas para su custodia. La medida buscaba permitir una inspección individual exhaustiva para verificar la trazabilidad y autenticidad de las señales de cada animal. La titularidad del lote recayó en Marcial Gil, lo que atrajo mayor atención debido a sus antecedentes policiales.

Los antecedentes del propietario

Marcial Gil no era un desconocido para la Justicia. En agosto de 2022, su vivienda en La Puntilla, Caucete, fue allanada por efectivos de la Policía Rural y Flagrancia. En esa oportunidad, se descubrió un presunto centro de faenamiento clandestino, donde se incautaron varios kilos de carne de dudosa procedencia –posiblemente equina– en mal estado de conservación y dos armas de fuego. Gil, quien fuera jefe de Compras de la municipalidad de Caucete entre 2015 y 2019, fue detenido preventivamente en esa ocasión.

La resolución judicial y la restitución

Tras un mes de investigaciones y pericias, el Juzgado de Paz de 25 de Mayo concluyó que no existían irregularidades sustanciales en la identificación del ganado. Luego de una constatación minuciosa, se determinó que la totalidad de los animales secuestrados estaban "marcados y señalados en forma correcta como adecuada".

En consecuencia, el magistrado ordenó la inmediata restitución de los 62 vacunos a su legítimo propietario, David Marcial Gil, quien estuvo representado en el proceso por el doctor Gabriel Silva. La resolución judicial da por cerrada la intervención sobre el ganado, despejando las dudas iniciales que habían motivado el secuestro preventivo por parte de la División Rural.