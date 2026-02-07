El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense, sucediendo a Máximo Kirchner tras un acuerdo alcanzado con el kirchnerismo. La asunción está prevista para el 15 de marzo.

El acuerdo se cerró luego de intensas negociaciones entre los sectores internos del partido. Kicillof puso como condición un respaldo casi unánime a su gestión, mientras que el kirchnerismo aseguró la vicepresidencia segunda y la secretaría general del partido, dejando a la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidenta primera.

La estrategia del gobernador incluyó la preparación de listas propias como reaseguro ante un posible fracaso del acuerdo de unidad, replicando la metodología que utilizó durante las elecciones seccionales de septiembre pasado, donde su espacio logró imponerse en varios distritos.

Con este esquema, el kirchnerismo mantendrá control del congreso del partido, que estaba a cargo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. No obstante, en algunas localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás, podrían registrarse internas locales pese al acuerdo provincial.

La nueva conducción del PJ bonaerense busca consolidar la unidad del partido y preparar la estructura de cara a los próximos desafíos electorales y la gestión de Kicillof en la provincia.