En la fecha 25 de la Premier League, el Manchester United de Lisandro Martínez se impuso 2-0 al Tottenham de Cristian “Cuti” Romero, en un duelo marcado por la expulsión temprana del defensor visitante.

A los 29 minutos, Romero vio la roja directa tras una plancha sobre Casemiro, dejando a los Spurs con uno menos prácticamente desde el inicio. Con superioridad numérica, el United abrió el marcador nueve minutos después gracias a Bryan Mbeumo, aprovechando la oportunidad.

En el complemento, los locales dominaron en posesión y remates. Aunque los goles de Amad Diallo fueron anulados por offside a los 50’ y 68’, finalmente Bruno Fernandes selló la victoria a los 81’, asegurando los tres puntos para mantener al Manchester United cuarto en la tabla, distanciándose de Chelsea.

Por su parte, la expulsión de Romero le acarreó cuatro fechas de suspensión, incluyendo una extra por un antecedente previo en la temporada. Esto implica que el defensor argentino no podrá jugar ante Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace, complicando la situación del Tottenham en su lucha por la permanencia.

El encuentro dejó un marcado contraste entre ambos equipos: mientras el United mantiene su lucha por puestos de Champions, los Spurs se enfrentan a un momento crítico en la Premier League, con bajas importantes y la presión de la zona de descenso.