En medio de la polémica por el decreto 81/2026, este sábado 7 de febrero se realizó el traslado del sable corvo de José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama hacia el Regimiento Granaderos a Caballo, para luego ser llevado en helicóptero a la provincia de Santa Fe.

El presidente Javier Milei encabezará a las 19 horas un acto en el Campo de Gloria, donde también participará el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. En el Museo Histórico Nacional quedará ahora una réplica del sable, que había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896.

Publicidad

El sable de San Martín fue trasladado del Museo Histórico y ahora será exhibido en Santa Fe.

El decreto 81/2026, que formaliza el traslado, coincidió con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo y establece la custodia permanente del sable por parte del regimiento. La medida provocó la dimisión inmediata de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y abrió un frente judicial con descendientes de los donantes originales.

El documento oficial describe al sable como “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia”, y resalta que la medida asegura su preservación, custodia y jerarquía institucional. Además, señala que la decisión se enmarca en la protección del patrimonio histórico y en la reafirmación de la soberanía e independencia de la República Argentina.

Publicidad

Una réplica permanecerá en el Museo Histórico, mientras la pieza original viaja al Regimiento Granaderos.

En paralelo, los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero habían presentado una cautelar para suspender el traspaso, la cual fue rechazada por la Justicia el jueves pasado, permitiendo que el operativo se realice según lo previsto.

El acto en Santa Fe servirá como marco para poner en valor el legado del Libertador, mientras la pieza histórica se exhibe en su contexto original y con condiciones adecuadas de preservación.