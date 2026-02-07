Un tiburón zorro fue avistado el viernes 6 de febrero por buzos en el sector de Lagunillas, cercano a Las Tacas, en la comuna de Coquimbo, generando alarma entre la comunidad y turistas. El ejemplar mide más de cinco metros y se caracteriza por su cola larga, típica de esta especie que habita normalmente en aguas tropicales y a mayor profundidad.

El biólogo Ignacio Contreras, de la Universidad de Chile, explicó que se trata de una especie inofensiva para el ser humano y que la costa chilena podría funcionar como área de crianza para juveniles. El avistamiento fue captado en video por buzos y difundido en redes sociales, causando sorpresa por ser poco común en zonas costeras.

En Chile existen dos especies de tiburón zorro: el pejezorro común (Alopias vulpinus) y el pejezorro ojón. El ejemplar registrado en Coquimbo correspondería a un juvenil de aproximadamente 1,5 metros, mucho menor que los adultos, que pueden superar los cinco metros. Su alimentación se basa en cardúmenes pequeños, como sardinas o anchovetas, y no representa peligro para las personas.

Según el investigador Jaime Villafaña, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el tiburón zorro tiene cuerpo en forma de torpedo, aleta superior muy larga y aleta inferior pequeña, con color gris azulado en el dorso y vientre blanco. La especie se encuentra vulnerable a la extinción según la lista roja de la IUCN.

Aunque el avistamiento cerca de la costa no es común, los expertos aseguran que no es una situación anómala. Se ha registrado presencia de tiburones zorro desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, siendo más frecuente en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso, especialmente durante el verano.

El aumento de las temperaturas del mar y la búsqueda de alimento podrían explicar la presencia cercana a la playa, señaló Sernapesca. En caso de encontrarse ejemplares varados, se recomienda avisar inmediatamente al 800 320 302 de Sernapesca o al 137 de la Armada de Chile y evitar manipularlos.

El profesor Javier Sellanes, de la Universidad Católica del Norte, reiteró que “no implica riesgo para las personas, somos un riesgo para ellos. Lo mejor es mantener distancia y dejarlos tranquilos en su ambiente natural”.