La Justicia sanjuanina implementará un "lenguaje claro" que sea inclusivo

El Poder Judicial atraviesa un momento de cambios en cuanto a la implementación de nuevos sistemas, como el acusatorio. Justamente en esta línea, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, el doctor Daniel Olivares Yapur, contó que han solicitado que se considere el uso de un “lenguaje claro”, que comprenda al inclusivo, dentro de los proyectos de reforma impulsan en los distintos códigos procesales vigentes. Lo que se busca es dejar atrás la masculinización de los textos históricos.

Hoy por hoy, el objetivo de los ministros que integran la Corte de Justicia es presentar durante este año, estiman que para octubre próximo, distintos proyectos a la Cámara de Diputados de San Juan, actualizando todo. En este sentido, se están trabajando actualmente cuatro iniciativas de ley, en cuatro comisiones. Estas son la Comisión de Reforma al Código Civil y el Laboral; la Comisión de Reforma de la Ley Orgánica de Tribunales; la Comisión de Redacción del Código Procesal de Familia (es la primera que se hace); y por último está la Comisión de los Recursos Extraordinarios.

En un encuentro con la prensa sanjuanina en el Sirio Libanés, Olivares Yapur fue consultado sobre si se analizaba considerar al lenguaje inclusivo, dentro de los cambios y políticas de género impulsadas actualmente, a lo que respondió que “la verdad que sí. Requiere de un proceso de formación, donde todos nos tenemos que adaptar al lenguaje inclusivo”.

En este sentido, el cortista aclaró lo que buscan principalmente es llegar a implementar un lenguaje claro en los distintos códigos procesales, dejando atrás la masculinización reinante al haber sido redactados años atrás. “Estamos muy abocados al lenguaje claro. Hemos hecho cursos de capacitación al respecto, estamos sugiriéndole a nuestros jueces que tengan en consideración todas las normas de lenguaje claro y las leyes y normas del lenguaje inclusivo, que no significa cambiar palabras por palabras que no estén contempladas dentro de las autorizadas por la Real Academia Española”, aclaró el presidente de la Corte de Justicia.

“Hemos sugerido a las comisiones de reforma legislativa, de las cuatro leyes que estamos en este momento en proceso de reformular, que tengan en consideración el lenguaje inclusivo, en particular la Ley Orgánica de Tribunales, porque como es tan antigua, que al analizarla nos choca que está totalmente masculinizada y la vamos a vamos reformar, teniendo en cuenta este lenguaje”, afirmó Olivares Yapur.

En lo referido al lenguaje claro, como se dijo anteriormente, la idea no es sólo dejar atrás el masculino predominante en lo textual, sino también confeccionar escritos que no sea extensos, donde sea claro y conciso, no todo texto jurídico, apuntando a ser lo más llano posible.