La lectura tomó la plaza: un mágico encuentro intergeneracional con los libros

Con una simbólica "suelta de libros" como acto central, la Biblioteca Popular Guillermo Rawson invitó a niños y adultos a sumergirse en historias durante el encuentro "Plaza de Lectura". 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los libros salieron a la calle y entusiasmaron a los más chicos. FOTO: Gentileza

El pasado martes 16 de septiembre se llevó a cabo en Santa Lucía el evento denominado "Plaza de Lectura: un encuentro entre escuelas y Bibliotecas Populares". La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Santa Lucía en conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, tuvo como objetivo principal promover el hábito de la lectura y fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y los centros bibliotecarios de la comunidad.

La Biblioteca Popular Guillermo Rawson participó activamente en el encuentro, invitando a los más pequeños, así como al público en general, a sumergirse en el mundo de los libros. Durante la jornada, se realizó una suelta de libros, actividad que busca liberar ejemplares en espacios públicos para que sean encontrados y leídos por diferentes personas, fomentando así el intercambio y la circulación de la literatura.

El evento contó con la presencia de autoridades del sector, entre ellas el presidente de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, Federico Caballero, y la presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares, María del Carmen Muñoz. La participación entusiasta de estudiantes de diversas escuelas transformó la mañana en una celebración dedicada a la lectura, destacando la importancia de estas actividades para el desarrollo cultural y educativo de la comunidad.

La jornada se constituyó como un espacio de integración y promoción de la lectura, reforzando el papel fundamental de las bibliotecas populares como agentes de acceso al conocimiento y la cultura.

