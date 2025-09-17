El pasado martes 16 de septiembre se llevó a cabo en Santa Lucía el evento denominado "Plaza de Lectura: un encuentro entre escuelas y Bibliotecas Populares". La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Santa Lucía en conjunto con la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, tuvo como objetivo principal promover el hábito de la lectura y fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y los centros bibliotecarios de la comunidad.

La Biblioteca Popular Guillermo Rawson participó activamente en el encuentro, invitando a los más pequeños, así como al público en general, a sumergirse en el mundo de los libros. Durante la jornada, se realizó una suelta de libros, actividad que busca liberar ejemplares en espacios públicos para que sean encontrados y leídos por diferentes personas, fomentando así el intercambio y la circulación de la literatura.

El evento contó con la presencia de autoridades del sector, entre ellas el presidente de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, Federico Caballero, y la presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares, María del Carmen Muñoz. La participación entusiasta de estudiantes de diversas escuelas transformó la mañana en una celebración dedicada a la lectura, destacando la importancia de estas actividades para el desarrollo cultural y educativo de la comunidad.

La jornada se constituyó como un espacio de integración y promoción de la lectura, reforzando el papel fundamental de las bibliotecas populares como agentes de acceso al conocimiento y la cultura.