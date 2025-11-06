Policiales > En Chimbas
Un menor fue sorprendido robando herramientas en una obra en construcción
Por Ariel Patruceli
Un menor de edad fue aprehendido este martes por la tarde cuando intentaba robar herramientas de una obra en construcción que está ubicada en calle Salta, al sur de 25 de Mayo, en la entrada del barrio Los Nevados, en el departamento Chimbas.
El hecho fue alertado a través del equipo de comunicación policial, que informaba sobre una aprehensión civil en el lugar. Al llegar, personal policial observó que vecinos y encargados de la obra mantenían retenido al sospechoso dentro del predio.
Al ser identificado, el joven manifestó ser menor de edad, y en su poder tenía varios elementos que habría intentado sustraer, entre ellos una soldadora industrial marca Esab Inverter, un parlante marca Etheos, una caja de electrodos, cables trifásicos de 40 metros y dos tijeras para cortar hierro, una de color naranja y otra amarilla.
Los encargados de la obra, Daniel Óscar Álvarez de 47 años y Sergio Javier Álvarez (47), vecino del barrio Los Nevados, realizaron la denuncia correspondiente y participaron del reconocimiento y entrega de los elementos sustraídos.
En el lugar se labraron las actas de procedimiento, croquis ilustrativos y el informe técnico del secuestro. Intervino la doctora Claudia Elizondo, del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, quien dispuso las medidas correspondientes.