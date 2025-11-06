Un menor de edad fue aprehendido este martes por la tarde cuando intentaba robar herramientas de una obra en construcción que está ubicada en calle Salta, al sur de 25 de Mayo, en la entrada del barrio Los Nevados, en el departamento Chimbas.

para ingresar al predio en construcción el ladrón destruyó una puerta de madera.

El hecho fue alertado a través del equipo de comunicación policial, que informaba sobre una aprehensión civil en el lugar. Al llegar, personal policial observó que vecinos y encargados de la obra mantenían retenido al sospechoso dentro del predio.

La soldadora había sido colocada cerca del alambrado de cierre perimetral dela obra.

Al ser identificado, el joven manifestó ser menor de edad, y en su poder tenía varios elementos que habría intentado sustraer, entre ellos una soldadora industrial marca Esab Inverter, un parlante marca Etheos, una caja de electrodos, cables trifásicos de 40 metros y dos tijeras para cortar hierro, una de color naranja y otra amarilla.

Una caja de herramientas también había sido violentada para sustraer herramientas de su interior

Los encargados de la obra, Daniel Óscar Álvarez de 47 años y Sergio Javier Álvarez (47), vecino del barrio Los Nevados, realizaron la denuncia correspondiente y participaron del reconocimiento y entrega de los elementos sustraídos.

La obra en construcción se encuentra en el ingreso al barrio Los Nevados en Chimbas.

En el lugar se labraron las actas de procedimiento, croquis ilustrativos y el informe técnico del secuestro. Intervino la doctora Claudia Elizondo, del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, quien dispuso las medidas correspondientes.