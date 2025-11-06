El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, acusado de narcotráfico y con vínculos con el diputado nacional en uso de licencia José Luis Espert, ya se encuentra en vuelo hacia Estados Unidos, donde será juzgado en Texas.

El traslado se realizó el miércoles alrededor de las 22 horas desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, escoltado por tres agentes del Servicio de Marshals que llegaron especialmente a Argentina para supervisar el operativo. Se espera que el avión arribe a Houston cerca de las 5 de la mañana.

Publicidad

Durante la tarde, Machado fue trasladado desde la Alcaidía de Madariaga en Villa Lugano por agentes de la Policía Federal hasta Ezeiza. Los Marshals acompañaron el traslado, pero rechazaron llevarse los elementos secuestrados a la Fiscalía de San Isidro, por lo que teléfonos, computadoras, memorias, un chip y documentación relevante quedarán disponibles para la investigación local.

La extradición de Machado fue autorizada por la Corte Suprema el 14 de octubre, decisión que fue firmada ese mismo día por el Poder Ejecutivo. Hasta entonces, el empresario permaneció alojado en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en Buenos Aires.

Publicidad

Detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol, Machado cumplía prisión domiciliaria hasta el 8 de octubre, cuando el juez federal Gustavo Villanueva ordenó su traslado a una dependencia policial debido a reiterados incumplimientos.

La figura de Machado empezó a ganar notoriedad tras una denuncia por presuntos aportes irregulares a campañas electorales. La investigación detectó una transferencia no declarada de 200.000 dólares a José Luis Espert durante su campaña presidencial de 2019, además de 36 vuelos en aeronaves vinculadas a Machado.

Publicidad

Ante estas acusaciones, Espert explicó que “el dinero fue por una consultoría minera en Guatemala relacionada con Minas del Pueblo, una de las empresas del acusado”. Por la magnitud del caso, el economista libertario renunció a su candidatura a diputado nacional antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre y solicitó licencia en el Congreso hasta el 8 de diciembre.

Tras la resolución de la Corte Suprema, el Gobierno confirmó la extradición de Machado de inmediato. La Oficina del Presidente instruyó a Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para ejecutar los procedimientos administrativos y diplomáticos necesarios.

En declaraciones previas, Machado afirmó: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”. También aseguró mantener contacto con la fiscalía estadounidense y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.

Fred Machado nació el 2 de enero de 1968 en Viedma, Río Negro. Se formó como piloto en Estados Unidos, donde residió varios años y adquirió el apodo con el que es conocido. Allí inició su carrera empresarial enfocada en aviación y desarrollos inmobiliarios.

Sin embargo, según la justicia estadounidense, utilizaba aeronaves adquiridas mediante fraudes para transportar cocaína a gran escala, coordinando una organización que movía droga desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia Estados Unidos.

Además, está acusado de estafas piramidales a multimillonarios mediante un esquema Ponzi, captando inversores para la compra de aeronaves inexistentes con el fin de lavar activos provenientes del narcotráfico.

En abril de 2021 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, cuando intentaba abordar un vuelo a Buenos Aires con su pasaporte.