Un grave caso de presunto maltrato animal conmociona al departamento Pocito. La UFI Genérica investiga a un trabajador metalúrgico de aproximadamente 40 años, acusado por su propia familia de haber abusado sexualmente de la perra caniche que pertenece a sus hijos.

La denuncia fue presentada por la exesposa del hombre, luego de que los hijos de la pareja –una niña de 4 años y un adolescente– relataran lo sucedido durante una visita al domicilio paterno el pasado domingo 26 de octubre. Según la presentación judicial, los menores habrían presenciado una situación irregular con la mascota durante la madrugada del lunes 27, lo que motivó el posterior aviso a la Policía y la intervención fiscal.

El fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Eliana Roca ordenaron un allanamiento en la vivienda del acusado para rescatar al animal y someterlo a una revisión veterinaria. El informe profesional será clave para determinar si hubo daño físico compatible con abuso. Por el momento, la perra quedó al resguardo de la madre y los hijos.

El sospechoso ya fue notificado de la causa y cuenta con asistencia legal de la abogada María Filomena Noriega según informó Tiempo de San Juan. Fuentes judiciales indicaron que la causa se encuentra en etapa preliminar y que, hasta tanto se obtengan resultados periciales, no se dispuso la detención del acusado. La investigación continúa bajo estricta reserva por tratarse de un hecho que involucra a menores.