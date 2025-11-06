Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este miércoles en Chimbas, donde tres niños fueron atropellados por un automóvil cuyo conductor perdió el control e ingresó a una plaza.

El hecho sucedió cerca de las 20.30, en la intersección de calle 25 de Mayo y Díaz, en el barrio Los Toneles. Según informó la Subcomisaría Cipolletti, el conductor del vehículo, identificado como José Luis Balmaceda Flores, de 21 años, manejaba un Fiat 147, dominio AZZ038, en dirección de sur a norte por una calle interna del barrio.

El auto quedó con signos de haberlo querido incendiar.

Por causas que se investigan, perdió el control del rodado e ingresó a la plaza, donde se encontraban jugando tres menores, una niña de 9 años, otra de 2 años y un tercer niño, cuya identidad aún no fue confirmada. Todos fueron impactados de manera violenta por el automóvil, según informaron desde la fiscalía interviniente.

Vecinos del lugar, enfurecidos por lo ocurrido, intentaron increpar al conductor, quien escapó de la escena antes de la llegada de la policía y los vecinos, con mucha bronca por lo ocurrido, internaron incendiar el auto.

Ambulancias del Servicio de Urgencias Médicas trasladaron a la niña de 9 años al Hospital Dr. Guillermo Rawson, mientras que la menor de 2 años fue derivada desde el Centro de Salud Báez Laspiur al mismo hospital. El tercer menor también fue llevado al centro asistencial, pero en movilidad particular. Desde los nosocomios donde fueron asistidos los menores indicaron todos estarían fuera de peligro aunque quedaron en observaciones.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó pericias y levantamiento de rastros, mientras que la Brigada de Delitos Especiales se presentó en el Hospital Rawson para constatar el estado de salud de los menores.

En cuanto al conductor del auto se presentó al cabo de dos horas en de la subcomisaría interviniente, representado por un abogado, con quien explicó que huyó del lugar porque los vecinos quisieron golpearlo. El fiscal Adolfo Díaz, ordenó las medidas a seguir y determinó que al conductor del auto se le realicen test de alcoholemia y de estupefacientes y cuando estén los resultados avanzará con las medias a seguir respecto a él.

El fiscal y la ayudante de fiscal Romina Mascarell, recabaron una versión vertida por los vecinos acerca de que el conductor iba corriendo con una moto, versión que se tratará de confirmar con alguna cámara de seguridad de la zona.