El 4 de noviembre de 2025, David Beckham fue oficialmente investido como caballero por el rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor. Este reconocimiento honra su trayectoria deportiva y su dedicación a causas sociales, además de fortalecer su estrecha relación con la monarquía británica.

El anuncio del título honorífico se realizó en junio como parte de la Lista de Honores del Cumpleaños del rey, pero la ceremonia se concretó cinco meses después, en un acto cargado de simbolismo y emotividad. Buckingham Palace compartió en redes sociales la icónica imagen de Beckham arrodillado ante el monarca, acompañado del mensaje: “¡Levántate, Sir David Beckham!”.

Beckham ha sido reconocido no solo por sus logros deportivos, que incluyen su paso por clubes como Manchester United, Real Madrid y Paris Saint Germain, sino también por su compromiso filantrópico y su conducta pública intachable. En sus redes sociales, recordó: "Jugar para mi país siempre será el momento de mayor orgullo de mi carrera. Representar a Inglaterra y ser capitán de mi selección era mi sueño desde los siete años".

Su labor benéfica ha sido destacada, habiendo colaborado con organizaciones como UNICEF, la Royal Foundation y la King's Foundation. Además, ha apoyado con recursos propios iniciativas como el proyecto de ambulancias aéreas del príncipe Guillermo y ha participado en eventos como los Premios Earthshot. Sobre ello, expresó: "Viajar me abrió los ojos a los problemas que afrontan los niños en todo el mundo" y añadió su respeto hacia las Fuerzas Armadas británicas.

Una de las características que ha marcado su carrera pública es su humildad y cercanía. En septiembre de 2022, durante el funeral de la reina Isabel II, Beckham esperó en fila más de 12 horas junto a miles de ciudadanos, rechazando cualquier trato preferencial para honrar a la monarca como un británico más.

Este título de caballero, aunque es un honor personal y no implica nobleza ni es hereditario, ha convertido a Victoria Beckham en Lady Beckham según el protocolo británico. David Beckham dedicó el reconocimiento a su familia, señalando: "Mi único deseo siempre ha sido enorgullecer a mi familia: a mis padres y abuelos, que siempre estuvieron ahí para mí y me inculcaron los valores del trabajo duro y el respeto". También expresó su gratitud hacia su esposa, "mi mayor apoyo y mi hombro en los momentos difíciles", y hacia sus hijos, fuente de inspiración y orgullo.

La ceremonia contó con la presencia de sus padres, Ted y Sandra Beckham, y tres de sus hijos, aunque Brooklyn, el mayor, estuvo ausente debido a un distanciamiento familiar. El proceso para obtener esta distinción comenzó hace 14 años y estuvo marcado por controversias, pero finalmente se impusieron los valores y la trayectoria que definen a Beckham como una figura ejemplar.