Este miércoles 5 de noviembre se vivió con entusiasmo y sentido solidario en el Parque de Rivadavia. La tradicional Maratón Alfiles tuvo este año un objetivo especial: recaudar fondos para Casa Sahni, la organización que aloja a madres de chicos que reciben tratamientos ambulatorios en el Hospital de Niños. El resultado superó las expectativas: participaron más de 800 corredores y se recaudaron alrededor de $12.000.000 que serán destinados íntegramente a la institución.

“Estamos muy felices con la convocatoria”

María José Bermúdez, presidenta de Casa Sahni, celebró el resultado de la iniciativa y el apoyo logrado. “Somos una institución réplica de Casa Garrahan, pero acá en San Juan. Hospedamos a las mamás de los nenes en tratamiento ambulatorio y siempre buscamos una manera de recaudar fondos”, contó sobre el motivo de realizar la maratón.

María José Bermúdez, presidenta de Casa Sahni.

La idea de realizar este evento surgió del vínculo con Alfiles, una comunidad deportiva con fuerte participación en la provincia: “Se nos ocurrió juntarnos y trabajar durante meses para concretarlo, y hoy finalmente se dio. Estamos muy felices con la convocatoria. Agradecidos a Alfiles, a la comunidad que acompaña a Sahni, a la Municipalidad de Rivadavia, Secretaría de Deportes y a Adventure Pro".

“Hubo unos 800 corredores, entre adultos y niños y lo recaudado está aproximadamente en $12.000.000. Estamos muy, muy felices”, contó con alegría Bermúdez.

Historias que inspiran

Entre los corredores se destacó Mirta Sánchez, quien con 80 años de edad decidió participar por primera vez de una maratón.

“Fue una hermosa experiencia. Es la primera vez y tuve tres meses de gimnasio, porque este cuerpo necesita trabajo”, contó riendo. “Somos familia de Alfiles y cuando se trata de colaborar por una causa justa, ahí estamos todos”.

Su hija Alejandra la acompañó y compartió el orgullo por su esfuerzo: “Quedé fascinada. No puedo perderme estos momentos con ella. Va al gimnasio, va a natación… es imposible quedarse atrás cuando la ves”.

También se sumaron jóvenes que viven el atletismo como parte de su rutina. Santiago Ribolli, de 23 años, terminó la carrera con satisfacción: “Fue una linda carrera, el circuito estuvo rápido, aunque se sintió un poquito el calor. Venimos entrenando hace rato, con trabajo diario y gimnasio”.

Una causa que trasciende el deporte

Casa Sahni cumple un rol clave para familias que atraviesan momentos delicados en contextos de salud infantil. El acompañamiento emocional, alimentario y habitacional es fundamental en los días de atención médica prolongada.

Por eso, la maratón no fue sólo un evento deportivo, sino un gesto colectivo. Un recordatorio de que la solidaridad se mueve, corre y se multiplica cuando la comunidad se organiza.

Lo recaudado permitirá afrontar gastos de mantenimiento y sostener la asistencia que la institución brinda durante todo el año.

El cierre dejó un mensaje simple, pero profundo: correr juntos puede cambiar más de una vida.

Una carrera con espíritu comunitario

La jornada contó con circuitos adaptados para todas las edades y niveles. Hubo instancias para niños, la carrera familiar de 1 kilómetro y los trazados competitivos de 3K y 8K. Cada inscripción incluyó remera oficial, medalla finisher e hidratación, pero el verdadero motor estuvo en el compromiso de quienes acudieron para sumar al objetivo solidario.

Desde la organización destacaron la labor conjunta entre la agrupación Alfiles, la Municipalidad de Rivadavia, la Secretaría de Deportes y la empresa Adventure Pro, que aportó logística y acompañamiento técnico.