La Legislatura rionegrina aprobó el presupuesto 2020, que prevé una suba de 34,6% en los gastos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Legislatura de Río Negro aprobó hoy, por mayoría, el presupuesto provincial 2020 que prevé gastos por $108.991 millones, 34,60% más de los proyectados para el presente ejercicio, informaron fuentes legislativas.



Además, en el mismo proyecto se incluyó el tratamiento de un endeudamiento por US$ 137 millones para obras e inversiones, que financiará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Luego de un extenso debate, la votación concluyó con 38 votos a favor y siete en contra por parte del Frente de Todos, quienes tuvieron una votación dividida.



El legislador por el oficialismo provincial, Juntos Somos Río Negro (JSRN), Rodolfo Cufré destacó el crecimiento de los gastos: "Estamos ante la ratificación de un rumbo de Gobierno” y remarcó que “el ajuste nunca fue una opción para nuestro gobierno”.



"El financiamiento necesario para sostener el Presupuesto no supera el 5,5% de los gastos corrientes", aclaró Cufré.



En este sentido, adelantó que para el primer año de gestión de la gobernadora electa Arabela Carreras, se estima un resultado primario (ingresos versus egresos corrientes) de unos $1.000 millones, mientras que el déficit financiero rondará los 1.500 millones.



Con respecto al endeudamiento por US$ 137 millones, los recursos serán utilizados para concretar el anillado eléctrico en San Carlos de Bariloche.



Otra parte del financiamiento se destinará a una planta potabilizadora para Cipolletti, a la repavimentación de la Ruta Provincial 6, a modernización en Fruticultura y a la remodelación del sistema cloacal de General Roca.



Por su parte, el legislador del Frente de Todos Nicolás Rochas adelantó el rechazo pleno de la “mayor parte” del bloque, postura que fue acompañada por siete de los 14 legisladores presentes.



El resto concluyó con un apoyo al presupuesto y el aval de "nuevos créditos, porque servirán para ejecuciones de obras", señalaron los parlamentarios.