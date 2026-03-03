En el corazón de la feria minera más grande del mundo, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el pulso de los proveedores sanjuaninos late con fuerza. Martín Ossa, CEO de Caterwest, dialogó de forma exclusiva con DIARIO HUARPE en Toronto tras participar de una reunión clave con los directivos de Vicuña Corp. Con una visión pragmática y audaz, el empresario local dejó un mensaje contundente para sus pares: la necesidad de apostar por el crecimiento aun antes de tener los papeles firmados.

Al ser consultado sobre el momento que vive la provincia, Ossa fue claro al señalar que San Juan atraviesa una transformación, aunque no sea un quiebre abrupto. "Estamos transitando el antes y el después. Es una cuesta que se tiene que subir muy despacito, pero hay que prepararse y tomar riesgos. Muchas veces hay que invertir sin contratos", sentenció, marcando una hoja de ruta para quienes esperan la llegada de los grandes proyectos.

Para el CEO, esa audacia es la que permitirá a las empresas sanjuaninas estar listas cuando la actividad alcance su pico máximo. "Tenemos que ser cautelosos y tener los pies en la tierra, pero saber que estamos en ese camino de transición hacia algo mayor", agregó.

Respaldo a las reformas nacionales

Ossa también aprovechó la oportunidad para analizar el contexto macroeconómico y las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En este sentido, se mostró optimista respecto a la flexibilización y modernización de las normativas vigentes.

"Las reformas las veo muy bien. Hace falta modernizar y tener más dinamismo. Las normas anteriores estaban anticuadas y poco incentivadas en lo que es la generación de empleo formal", explicó. Para el empresario, poner estos temas sobre el tapete y negociar nuevas condiciones es el camino necesario para que el sector privado pueda traccionar la economía provincial y nacional.