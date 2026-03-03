Cayó un hombre por estafar a Aerolíneas Argentinas con el programa de millas

La Justicia Federal dio un golpe certero este martes al desarticular una sofisticada maniobra de manipulación informática que desangró las arcas de Aerolíneas Argentinas. En un allanamiento ordenado por el fiscal Guillermo Marijuan, se logró la detención de un hombre acusado de liderar un fraude millonario a través del programa de beneficios "Aerolíneas Plus".

La investigación, que se encuentra bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, detectó una alteración sistemática en el sistema de compra de millas entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Según la hipótesis fiscal, los implicados modificaban parámetros técnicos para adquirir millas a valores insignificantes, muy alejados de los precios de mercado.

Un perjuicio abismal y destinos de lujo

El principal investigado fue identificado como Juan Ignacio Veltri, a quien se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas. El daño económico para la aerolínea de bandera se estima en unos 493.800 dólares, una cifra impactante si se tiene en cuenta que el sospechoso solo habría abonado efectivamente 205.680 pesos.

De acuerdo al expediente, las millas obtenidas de forma irregular fueron utilizadas estratégicamente para vuelos de larga distancia. Entre los destinos más frecuentes que figuran en la acusación aparecen Ezeiza, Madrid, Roma y Cancún, lo que demuestra el uso intensivo del beneficio mal habido.

Una red con 50 implicados

Durante el operativo, realizado con la colaboración de la Policía Federal Argentina, se secuestró material informático clave que podría complicar aún más la situación de Veltri. El acusado enfrenta cargos por defraudación contra la administración pública, y la Justicia no descarta sumar la figura de lavado de dinero.

Sin embargo, Veltri no habría actuado solo. El fiscal Marijuan y el juez Casanello tienen bajo la lupa a otras cincuenta personas. La Justicia busca determinar si estos individuos participaron como coautores de la maniobra, partícipes necesarios o simplemente fueron beneficiarios conscientes de las millas obtenidas mediante el hackeo al sistema.