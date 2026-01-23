Después del anuncio de las candidaturas para participar en la 98ª edición de los Premios Oscar, dejó mucha tela para cortar. En la sala del Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, lugar elegido para revelar la lista definitiva de las nominaciones, las expectativas argentinas para la película “Belén” de Dolores Fonzi se vinieron a pique. Si bien logró estar entre el grupo selecto de las 15 precandidatas en competencia para la categoría “mejor film internacional”, el jurado de la Academia de Hollywood, no le subió el pulgar y en cambio, sigue en carrera la brasilera “El Agente Secreto”, duro rival y qué ahora, las fichas apuestan por este título.

Pero la otra sorpresa que impactó de lleno en la prensa especializada y en el público general que sigue cada detalle de estas instancias del cine mundial, es que “Pecadores” se perfila ahora como la favorita para arrasar en esta premiación.

Publicidad

La película que trata de vampiros, cultura afroamericana y ambientada en el “sur profundo” de los Estados Unidos, le pelea firme a otra favorita, “Una batalla tras otra” del realizador Paul Anderson y protagonizada por Leonardo Di Caprio. “Pecadores” quedó con el record histórico de 16 nominaciones, y seguida por la de Di Caprio en 13. Dirigida por Ryan Coogler (el realizador de Creed y de Black Panther) con la actuación de Michael B. Jordan, propone una parábola crítica del racismo enquistado en el corazón de la sociedad yanqui.

Entre las 16 nominaciones que obtuvo, compite en las principales (mejor film, director, actor protagónico, actor y actriz secundarios) y además, en la de casting, un nuevo rubro que se suma este año.

La gala de premiación será el domingo 15 de marzo, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Seguirá conducida por el comediante Conan O’Brien. La Academia confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

Publicidad

Los nominados son…