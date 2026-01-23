Cultura y Espectáculos > Hollywood
La lista definitiva de nominaciones para la 98ª edición de los premios Oscar
Después del anuncio de las candidaturas para participar en la 98ª edición de los Premios Oscar, dejó mucha tela para cortar. En la sala del Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, lugar elegido para revelar la lista definitiva de las nominaciones, las expectativas argentinas para la película “Belén” de Dolores Fonzi se vinieron a pique. Si bien logró estar entre el grupo selecto de las 15 precandidatas en competencia para la categoría “mejor film internacional”, el jurado de la Academia de Hollywood, no le subió el pulgar y en cambio, sigue en carrera la brasilera “El Agente Secreto”, duro rival y qué ahora, las fichas apuestan por este título.
Pero la otra sorpresa que impactó de lleno en la prensa especializada y en el público general que sigue cada detalle de estas instancias del cine mundial, es que “Pecadores” se perfila ahora como la favorita para arrasar en esta premiación.
La película que trata de vampiros, cultura afroamericana y ambientada en el “sur profundo” de los Estados Unidos, le pelea firme a otra favorita, “Una batalla tras otra” del realizador Paul Anderson y protagonizada por Leonardo Di Caprio. “Pecadores” quedó con el record histórico de 16 nominaciones, y seguida por la de Di Caprio en 13. Dirigida por Ryan Coogler (el realizador de Creed y de Black Panther) con la actuación de Michael B. Jordan, propone una parábola crítica del racismo enquistado en el corazón de la sociedad yanqui.
Entre las 16 nominaciones que obtuvo, compite en las principales (mejor film, director, actor protagónico, actor y actriz secundarios) y además, en la de casting, un nuevo rubro que se suma este año.
La gala de premiación será el domingo 15 de marzo, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Seguirá conducida por el comediante Conan O’Brien. La Academia confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.
Los nominados son…
- Mejor Película: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueños de trenes.
- Mejor Dirección: Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas, Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores).
- Mejor Actor Protagonista: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura.
- Mejor Actriz Protagonista: Jesse Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renata Reinsve, Emma Stone.
- Mejor Actor de Reparto: Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn, Stellan Skarsgård.
- Mejor Actriz de Reparto: Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku, Teyana Taylor.
- Mejor Guión Adaptado: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Sueños de trenes.
- Mejor Guión Original: Blue Moon, Fue solo un accidente, Marty Supremo, Valor sentimental, Pecadores.
- Mejor Cortometraje Animado: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters.
- Mejor Diseño de Vestuario: Avatar: Fuego y cenizas, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores.
- Mejor Dirección de Casting: Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Pecadores.
- Mejor Cortometraje de Ficción: Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva.
- Mejor Maquillaje y Peinado: Frankenstein, La hermanastra fea, Pecadores, La máquina, Kokuho.
- Mejor Banda Sonora Original: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Pecadores.
- Mejor Película Animada: Arco, Elio, Las guerreras K-Pop, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2.
- Mejor Fotografía: Frankenstein, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores, Sueños de trenes.
- Mejor Largometraje Documental: Alabama: presos del sistema, Abrázame en la luz, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody contra Putin, La vecina perfecta.
- Mejor Cortometraje Documental: All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness.
- Mejor Montaje: F1, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Valor sentimental, Pecadores.
- Mejor Película Internacional: El agente secreto, Fue solo un accidente, Valor sentimental, Sirat, The Voice of Hind Rajab.
- Mejor Canción Original: “Dear Me” de Diane Warren: Relentless, “Golden” de Las guerreras K-Pop, “I Lied to You” de Pecadores, “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi, “Train Dreams” from Sueños de trenes.
- Mejor Diseño de Producción: Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores.
- Mejor Sonido: F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores, Sirat.
- Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fuego y cenizas, F1, Jurassic World: Renace, The Lost Bus, Pecadores.