Tal como lo había anunciado en julio del año pasado en una entrevista con DIARIO HUARPE, el intendente de Angaco, José Castro, cumplió con uno de los hitos más esperados del programa Mi Lugar en el Mundo. Hace unos días, el municipio entregó las resoluciones legales a 195 familias, un paso clave que las convierte oficialmente en propietarias de sus terrenos y las habilita a comenzar la construcción de sus viviendas.

El acto se vivió como una noche cargada de emoción y significado para los beneficiarios, que vieron materializarse años de esfuerzo, expectativa y compromiso. Para muchas de las familias, se trató del cierre de una etapa y del inicio concreto del sueño de la casa propia.

Un anuncio cumplido

En julio de 2025, Castro había adelantado a este medio que el municipio trabajaba para regularizar el programa y avanzar con nuevas entregas. Ese compromiso se concretó el pasado 12 de enero de 2026, cuando se otorgaron las resoluciones correspondientes a 195 lotes de aproximadamente 400 metros cuadrados cada uno, dejando al programa al día con quienes ya cancelaron los costos de urbanización.

“Vivimos junto a 195 familias una noche única, llena de emociones y sentimientos contenidos que dieron paso a la alegría absoluta”, expresó el jefe comunal, al destacar la importancia social y simbólica del momento.

Propietarios y con la obra en marcha

Además de las nuevas resoluciones, durante el acto también se entregaron escrituras a familias que habían recibido sus terrenos en etapas anteriores y que hoy ya avanzan con la construcción de sus viviendas. Según destacaron desde el municipio, esta instancia permitió mostrar el impacto concreto del programa, con casas que comienzan a levantarse y barrios que toman forma.

“Mi Lugar en el Mundo es un programa único en Argentina, pero lo más importante es que está lleno de fe, de logros y de oportunidades”, sostuvo Castro, quien agradeció al equipo municipal, a la escribana mayor de Gobierno, Mayra Mancini, y al diputado nacional Cristian Andino, por acompañar el proceso.

Recuperar y ordenar el programa

Desde la gestión municipal explicaron que, tras la reasunción de Castro a fines de 2023, se llevó adelante un trabajo profundo de recuperación administrativa y legal del programa. Ese ordenamiento permitió regularizar expedientes, avanzar con escrituras y cumplir con las familias que habían invertido en los terrenos.

Como resultado, entre 2023 y la actualidad se concretaron tres entregas de escrituras, además de la reciente adjudicación de las 195 resoluciones, consolidando un proceso que había quedado demorado en años anteriores, en la gestión del exintendente de Angaco, Carlos Maza Pezé.

Cómo funciona Mi Lugar en el Mundo

El programa Mi Lugar en el Mundo se caracteriza por un sistema innovador de acceso a terrenos urbanizados. Los beneficiarios abonan los costos de urbanización sin cuotas fijas, sin intereses y sin garantías, con la posibilidad de cancelar cuando lo decidan y sin quedar en mora.

Hasta el momento, el plan ya permitió la entrega de casi mil lotes y más de 600 escrituras, tanto para vivienda familiar como para proyectos de inversión, como casas de fin de semana, lo que refuerza su impacto en el desarrollo local.

Proyección a largo plazo

Desde el municipio adelantaron que el programa tiene una visión de crecimiento a 30 años. Durante 2024 y 2025, la gestión avanzó en la adquisición de nuevos terrenos en sectores estratégicos, con zonificación apta para vivienda, sin afectar el desarrollo productivo e industrial del departamento.

“El objetivo es que los jóvenes y las familias de Angaco y de San Juan puedan ser propietarios de su terreno y dueños de su vivienda”, remarcó Castro, al señalar que el programa se prepara para incorporar innovaciones.

Nuevos proyectos en camino

Finalmente, el intendente confirmó que trabajan en nuevos mecanismos para facilitar la construcción de viviendas, complementando el acceso al terreno. Si bien evitó brindar detalles, anticipó que se trata de un sistema pensado especialmente para jóvenes y familias que confían en Mi Lugar en el Mundo como alternativa para construir sin endeudarse.

“Será una primicia que vamos a anunciar pronto”, aseguró Castro, dejando abierta la expectativa sobre una nueva etapa del programa que ya se convirtió en una política habitacional distintiva de Angaco.