Cada 23 de enero se celebra en la Argentina el Día del Músico, fecha establecida en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta. En ese contexto, la escena urbana atraviesa un crecimiento sostenido en San Juan, impulsada por productores independientes que acompañan a artistas emergentes en distintas etapas de su desarrollo creativo.

“El género urbano está cada vez más fuerte en San Juan y en el último tiempo comenzó a posicionarse a nivel nacional”, sostuvo Gustavo Adorno, conocido artísticamente como Mindz, productor musical de Foals Producciones, al referirse al proceso que vive la provincia.

Desde la productora explicaron que el abordaje del trabajo musical excede la grabación de canciones. “Es una productora integral que se encarga de la producción musical, la producción ejecutiva, los videoclips y todo lo que esté relacionado con el desarrollo del artista”, señaló Mindz.

Publicidad

En esa línea, Nicolás Pereira, conocido como Question, remarcó que, si bien el eje principal está puesto en la música urbana, el trabajo abarca distintos estilos. “Hemos producido trap y reggaetón, pero también rock, folclore y otros géneros, acompañando al artista en su búsqueda”, indicó.

Jóvenes artistas y nuevas herramientas

Uno de los rasgos más visibles del movimiento urbano local es la edad de quienes se acercan a grabar. “El rango etario de los artistas suele ir desde los 14 hasta los 23 o 24 años”, explicó Mindz, y destacó la incidencia de las plataformas digitales en los procesos de aprendizaje.

Publicidad

Question coincidió en ese punto y subrayó el impacto de la tecnología. “Hoy muchos chicos pueden empezar a hacer música con recursos mínimos, incluso desde un celular, pero el acompañamiento sigue siendo fundamental”, afirmó.

Redes sociales, producción y costos

El contacto con los artistas se realiza mayormente a través de redes sociales. “La mayoría de los vínculos se generan por Instagram, donde mostramos el trabajo del estudio, los procesos de grabación y los beats que se producen”, explicó Gustavo Adorno, conocido como Mindz.

Publicidad

En relación con los costos, los productores señalaron que los valores dependen del tipo de proyecto y de la cantidad de trabajo involucrado. “Cuando se trata de una producción completa de una canción, que incluye el beat, las sesiones de grabación de voces, la mezcla y la masterización”, indicó Mindz.

Nicolás Pereira, conocido como Question, agregó que los precios se ajustan cuando el proyecto es más amplio. “Si el artista decide trabajar un EP, que es un formato más largo que un sencillo, pero más corto que un álbum completo, o un disco, se arma un presupuesto diferente porque implica mucho más trabajo conjunto”, señaló, y explicó que en esos casos se ofrecen opciones de pago más flexibles. “Mientras más grande es el proyecto, se puede facilitar el pago en cuotas para que sea accesible al artista”, concluyó.

Proyección nacional y reconocimiento

Ambos productores coincidieron en que el último tiempo marcó un punto de inflexión para la música urbana sanjuanina. “Hoy hay artistas locales que ya cuentan con millones de reproducciones en plataformas digitales, algo impensado hace algunos años”, sostuvo Mindz.

Question añadió que ese crecimiento abrió nuevas oportunidades. “San Juan empezó a ser reconocida dentro del circuito nacional, con conexiones constantes con artistas y productores de Buenos Aires”, expresó.

Mensaje para quienes empiezan

En el cierre, los productores dejaron un mensaje para quienes buscan iniciarse en la música. “Lo principal es disfrutar el proceso creativo y aprender de manera constante, sin pensar únicamente en el éxito inmediato”, afirmó Mindz.

Question completó la idea al señalar que “hacer música desde lo que uno siente y moverse por lo que quiere lograr es lo que, con el tiempo, termina dando resultados”.