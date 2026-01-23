Siete bodegas sanjuaninas pusieron en marcha un nuevo grupo exportador asociado al mosto de uva y a los vinos a granel, con un dato que dimensiona el alcance de la iniciativa: en conjunto, procesan alrededor de 100 millones de kilos de uva por año. La conformación formal marca un paso estratégico para ganar escala, profesionalizar la gestión comercial y fortalecer la presencia de San Juan en los mercados internacionales.

El esquema cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial, la Fundación del Banco ICBC y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y se enmarca en una política orientada a facilitar el acceso de pymes vitivinícolas a la exportación mediante herramientas concretas de financiamiento, asistencia técnica y acciones comerciales en el exterior.

“Estamos hablando de siete bodegas muy importantes de la provincia que muelen aproximadamente unos 100 millones de kilos de uva. Eso habla a las claras de que los volúmenes de mosto van a ser significativos”, explicó el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, en diálogo con el programa San Juan en Noticias, por Radio Mitre San Juan 95.1. Según detalló, ese volumen incluye tanto mosto sulfitado como concentrado, productos que ya cuentan con demanda internacional.

Un grupo para ganar volumen y mercados

La conformación del grupo, el tercero de San Juan, se integra al Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, una herramienta nacional impulsada por la Fundación ICBC y la AAICI, que trabaja con empresas argentinas junto a gerentes especializados en comercio internacional. En San Juan, la ejecución está a cargo del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior.

El objetivo central es que las bodegas puedan asociarse para sumar volumen, ordenar su oferta exportable y acceder a mercados que, de manera individual, resultan más difíciles de alcanzar. “Nos pone muy contentos que los empresarios quieran empezar a asociarse y a sumar volumen para ampliar lo que venimos recuperando en materia de comercio exterior desde 2024”, señaló Alonso, al recordar que la provincia sufrió una caída del 42% en su comercio exterior durante la última década.

Apoyo técnico y financiamiento

Entre los beneficios del programa se destaca el financiamiento del 50% de los honorarios del gerente de comercio internacional del grupo durante los primeros 12 meses, mientras que el resto es asumido por las empresas participantes. A esto se suma el subsidio para el desarrollo de una web grupal y el acompañamiento en la organización de misiones comerciales, rondas de negocios y participación en ferias internacionales.

En este caso, las bodegas eligieron como gerente del grupo al licenciado en comercio internacional Lucas Tello, un profesional con experiencia en el sector vitivinícola. “La idea es que ya esté traccionando los primeros contactos y operaciones. Se buscó un profesional que venga con cartera de clientes y conocimiento del mercado”, explicó Alonso.

El grupo está integrado inicialmente por siete bodegas locales elaboradoras de mosto, entre las que se encuentran firmas vinculadas a Carlos Barceló, Daniel Carrascosa, Oscar González Valverde, Enzo Lapeta, Gonzalo Verdeguer y productores asociados a Tierra del Huarpe, entre otros. Durante las reuniones de trabajo participaron además empresarios como Ricardo y Felipe Herce, Nicolás Nozica, Iliana Brant y Leonardo Olazábal.

Mosto, un eje estratégico para San Juan

Desde el Gobierno provincial remarcan que la industria del mosto es uno de los pilares de la matriz exportadora sanjuanina. “La industria del mosto, junto con la del aceite de oliva, es uno de los principales productos que exporta San Juan”, sostuvo Alonso, al tiempo que destacó la diversidad exportadora de la provincia, que llega a más de 150 países con cientos de partidas arancelarias.

En términos de resultados, el funcionario indicó que durante 2025 el país exportó alrededor de 95 millones de dólares en mosto, de los cuales cerca del 32% correspondieron a San Juan, lo que representa unos 31 millones de dólares y una recuperación interanual cercana al 9% para el sector.

Con este nuevo grupo exportador, el foco está puesto en consolidar esa recuperación, aprovechar la escala que ofrecen los volúmenes de uva procesados y mejorar la competitividad del mosto sanjuanino.

“La asociatividad ayuda a posicionarnos en un momento estratégico y también a mejorar el precio de la uva para el productor, que es lo que finalmente se busca”, concluyó Alonso.

Dato

En 2025, las exportaciones de mosto en San Juan se tradujeron en 31 millones de dólares.