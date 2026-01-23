Lisandro Márquez vuelve a San Juan y anunció su presentación en Sala del Sol

Lisandro Márquez confirmó su regreso a la actividad artística tras superar por completo un accidente doméstico que lo mantuvo en reposo. Su reaparición oficial en la provincia será este sábado 24 de enero en un concierto exclusivo en la Sala del Sol, donde promete una noche de puro cuarteto y celebración. Las entradas en primera preventa ya están disponibles.

El episodio que interrumpió temporalmente su carrera ocurrió el pasado 11 de diciembre. Un inesperado desperfecto en el portón levadizo de su domicilio se atascó, provocándole un fuerte golpe que requirió atención médica inmediata. Aunque afortunadamente no perdió la conciencia, el artista fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende para su evaluación y posterior tratamiento. Como consecuencia, todos sus compromisos profesionales fueron suspendidos, incluyendo un show muy esperado programado para el 13 de diciembre, priorizando así una recuperación absoluta.

El silencio se rompió a mediados de mes, cuando Márquez reapareció en sus redes sociales para dar las noticias que sus fans anhelaban. Con un mensaje cargado de emoción y gratitud, el vocalista escribió en sus historias de Instagram: "Quiero agradecer a todas aquellas personas que me mandaron su cariño y apoyo después de mi accidente". Y agregó el anuncio clave: "por suerte la recuperación fue rápida y ya me encuentro bien. Listo para volver a compartir con todos ustedes". Con estas palabras, no solo calmó la preocupación de su público, sino que selló oficialmente su vuelta a los escenarios, cerrando un capítulo de incertidumbre y abriendo uno de celebración.

Detalles de la gran noche de regreso en San Juan

La ciudad de San Juan tendrá el honor de recibir uno de los primeros grandes shows del artista en el 2026. La cita es imperdible: el sábado 24 de enero, las puertas de la Sala Principal de la Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson Sur 1.302, Capital) se abrirán para una función que comenzará a las 23:00 horas. El evento está estrictamente dirigido a mayores de 18 años.

Los valores promocionales son:

Entrada VIP: $10.000.

Entrada General: $7.000.

La confirmación de su recuperación vino acompañada del anuncio de otras fechas clave, como su actuación en Bialet Massé el viernes 2 de enero y en San Fernando del Valle de Catamarca el sábado 3 de enero. Este despliegue de actividad refleja no solo su buen estado de salud, sino también el compromiso inquebrantable con su carrera y, sobre todo, con su público.