“Si nos preparamos, va a haber trabajo para todos”. Con esa afirmación, Sandra Barceló dejó un mensaje directo al sector productivo y a la sociedad sanjuanina sobre el escenario que se abre con la minería que viene. La flamante directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan puso el foco en la necesidad de capacitación, estándares y planificación para que el desarrollo de los proyectos se traduzca en empleo y oportunidades locales.

La dirigente remarcó que la provincia atraviesa un período clave, con varios emprendimientos mineros en etapas de exploración y otros avanzando hacia fases de desarrollo, lo que impone un desafío inmediato: aprovechar el tiempo previo a la puesta en marcha de los grandes proyectos. “Tenemos que usar estos años para capacitarnos y estar a la altura de los estándares que hoy exige la minería”, sostuvo en el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre San Juan 95.1. Advirtió también que el margen de preparación es acotado.

En ese sentido, Barceló subrayó que la generación de trabajo no será automática, sino que dependerá del nivel de preparación de proveedores, empresas y mano de obra local. “Cuando hablamos de estándares o competitividad no son solo palabras. Si nos preparamos, todos vamos a tener un rol específico”, afirmó, y agregó que el objetivo es que San Juan pueda responder a la demanda que impondrá la actividad.

Por otro lado, Barceló destacó que su designación representa “un honor” y un desafío profesional significativo, al haber sido elegida por la comisión directiva integrada por 12 compañías mineras con presencia en la provincia. “Lo asumo con muchísima responsabilidad, pero también con muchísimo entusiasmo”, señaló, marcando el inicio de una nueva etapa para la Cámara.

La nueva directora ejecutiva explicó que la Cámara Minera cumple una función central como nexo entre las empresas, el Estado y la sociedad. “La Cámara es un puente entre las compañías, las instituciones, la sociedad en general y los gobiernos nacional, provincial y municipales”, detalló.

Confirmó además que comenzó a trabajar formalmente el 2 de enero y que ya se presentó un plan de gestión en la primera reunión de comisión directiva. Ese esquema de trabajo, indicó, tiene como eje central la preparación de la provincia frente a los proyectos que se proyectan hacia el 2030.

Seguridad jurídica, inversiones y diálogo político

Consultada sobre el contexto político y normativo, Barceló aseguró que la Cámara mantendrá una postura activa y participativa. “Queremos ser actores y no espectadores de lo que va sucediendo”, afirmó, al tiempo que señaló que acompañarán todas las iniciativas que apunten a consolidar una minería responsable y a generar condiciones que favorezcan la llegada de inversiones.

Proveedores locales y competitividad

Otro de los puntos destacados fue el fortalecimiento de los proveedores sanjuaninos, especialmente en departamentos con fuerte vínculo con la minería como Iglesia y Jáchal. Barceló sostuvo que toda herramienta orientada a mejorar la competitividad y los estándares de calidad contará con el apoyo de la Cámara, con el objetivo de que las empresas locales puedan integrarse a la cadena de valor.

En relación con el vínculo con la comunidad, la directora ejecutiva planteó la necesidad de una comunicación más clara y transparente. “Tenemos que ser sinceros y explicar qué representa la minería y cómo se hace en San Juan”, señaló, remarcando que el acompañamiento social también requiere información y previsibilidad.

Un mensaje con plazos concretos

En el cierre de la entrevista, Barceló volvió a enfatizar el concepto que resume su mirada sobre el futuro inmediato. Aseguró que la prioridad es que las empresas locales ocupen el lugar que les corresponde, siempre que estén preparadas, y que si es necesario se sumen actores de otros puntos del país o del exterior para garantizar el avance de los proyectos.

“Va a haber trabajo para todos, pero tenemos poco tiempo: apenas dos o tres años para hacerlo”, concluyó, dejando en claro que el desarrollo minero de San Juan dependerá, en gran medida, de las decisiones y la preparación que se adopten en el presente.