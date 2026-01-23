El programa provincial “Aprender, Trabajar y Producir” se prepara para una nueva etapa en 2026 con un objetivo concreto: duplicar la cantidad de egresados y sumar a más jóvenes a la formación en oficios, en un contexto de crecimiento productivo y demanda laboral en San Juan.

Así lo confirmó Luciana Cuk, directora de Formación y Empleo del Ministerio de Producción a DIARIO HUARPE y explicó que la meta es ampliar el alcance del programa y fortalecer la calidad de las capacitaciones. “El año pasado terminamos con alrededor de 7.000 graduados, se inscriben más, pero no todos finalizan. Por eso, la idea para este año es duplicar el número de personas y llegar más que nada a los jóvenes”, señaló.

Uno de los principales desafíos detectados por la dirección de Formación es la baja participación juvenil. Según precisó la funcionaria, durante el último año la mayoría de los inscriptos fueron personas mayores.

“El año pasado, más del 80% de los participantes fueron mayores de 35 o 40 años, principalmente en oficios tradicionales. A los jóvenes los hemos visto desmotivados en cuanto a la capacitación en oficios”, indicó.

En ese sentido, Cuk aclaró que el nuevo enfoque no apunta a desplazar a quienes ya participan del programa, sino a ampliar la convocatoria. “No se trata de dejar de lado a los mayores, sino de dividir los grupos y motivarlos a todos. Queremos que los jóvenes se sumen”, explicó.

Además, la directora dijo que la estrategia está vinculada al desarrollo productivo de la provincia. “Yo creo que sí vamos a duplicar. Con los proyectos mineros y el desarrollo de la provincia vamos a necesitar formar a muchos más jóvenes”, sostuvo. Asimismo, explicó que consideran que muchos jóvenes no se inscriben por miedo, vergüenza o por desconocimiento de los oficios. “Queremos cambiarles la mirada y vincularlos a los oficios”, concluyó.

Cambios para sostener el crecimiento

Para acompañar el aumento de egresados, el programa incorporará modificaciones en la planificación y en el sistema de evaluación durante 2026.

En cuanto a la planificación, Cuk dijo que los alumnos conocerán desde el inicio la planificación anual de cada capacitación. “Ahora directamente sabrán cuándo comienza el nivel 1, cuándo comienza el nivel 2 y así sucesivamente. Este año estarán notificados desde un principio; el año pasado no lo aplicamos y había confusión”, explicó.

Respecto a la evaluación, la directora explicó que buscan reforzar los controles y garantizar la calidad de los egresados. “La nueva metodología consistirá en armar una escuela de evaluación, con pequeñas aulas donde los alumnos demuestren sus actividades. Esto lo realizará un grupo especializado en cada oficio, que será externo a los docentes”, detalló.

Finalmente, la funcionaria remarcó que el objetivo es que el crecimiento del programa esté acompañado por una formación efectiva. “Era muy grande la demanda y los mecanismos no eran tan efectivos. Lo que aprendimos el año pasado es que un grupo especializado, distinto al docente que dicta la clase, debe evaluar la actividad realizada, porque detectamos que ese sector necesita un mayor control”, sostuvo.

Dato

El programa Aprender, Trabajar y Producir contará este año con alrededor de 30 capacitaciones. Las inscripciones estarán habilitadas a partir de las últimas semanas de febrero.