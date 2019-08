La madre de las niñas cauceteras pidió que le devuelvan a sus hijas

Este viernes Marta Pelayes, mamá de las tres hermanas que habrían sufrido abuso en Caucete se presentó a declarar ante el juez que entiende en la causa. La mujer aseguró que extraña a sus hijas y le pidió al magistrado que se las devuelva.

En entrevista con Canal 13 Pelayes evitó contar qué fue lo que declaró ante el titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez. "Lo que declaré va a quedar entre el juez y yo, se limitó a decir. Luego aseguró que extraña mucho a sus hijas y relató que este viernes es el cumpleaños de su niña de 9 años .

"Me da mucha tristeza, yo le había dicho que le iba a festejar el cumpleaños hoy y no me puedo acercar, ni verla de lejos. Declaré y le pedí al juez que me devuelva las nenas", aseguró la mujer y agregó que ya no volvió a vivir en el rancho que ocupaba con sus niñas, "ya no aguantaría seguir viviendo sola", explicó.