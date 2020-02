La mafia y el trhiller en una Sevilla del siglo XVI en la serie española "La peste"

Los actores españoles Patricia López Arnaiz y Pablo Molinero son los protagonistas de la segunda temporada de “La peste”, una superproducción televisiva de seis capítulos que recrea con rigor e inventiva la Sevilla de fines del Siglo XVI y que desde este domingo se podrá ver por streaming en la plataforma Movistar Play.



El envío, cuya primera temporada contó con un presupuesto de 10 millones de euros, asume en esta segunda entrega un carácter más policial y, dejando paso a la problemática de la peste, se interna en los intersticios de La Garduña, mafia española que extendió su actividad entre el siglo XV y el XIX.



El atractivo de la serie además de una reconstrucción histórica rigurosa se asienta en la situación de Sevilla para fines del 1500, momento en que se la considera la ciudad más cosmopolita del mundo y una de los centros económicos más importantes de entonces con las riquezas que llegaban de América y pasaban por su puerto en tiempos del reinado de Felipe II.



“Hay algo particular en las recreaciones históricas para un actor, sabemos muy bien cómo se escribía pero no tenemos registro de cómo se hablaba en un pasado lejano, de modo que también en este punto siempre hay algo libre para la invención”, destacó en charla con Télam desde Madrid Pablo Molinero, que compone a Mateo Núñez en la serie.



“Más allá de esto -agrega Patricia López Arnaiz- contábamos con bastantes elementos aliados, había una profunda base documental y estaba el sistema de creencias de la época pero además teníamos todo el trabajo de arte y vestuario de la serie y eso te ayuda muchísimo a ponerte en la época como actor o actriz, no solo desde lo intelectual sino fundamentalmente desde lo corporal, el corset y toda la parafernalia del vestuario te pone físicamente en un lugar, te obliga a caminar y moverte de una forma determinada, te centra en un momento histórico”.



Télám: -¿Cuál es el valor que encuentran en contar una historia que sucede cinco siglos atrás?



Pablo Molinero: -Me parece interesante mirar el pasado, volver a visitarlo para reflexionar sobre él e incluso visitarlo desde la mirada de distintos artistas porque abre nuevas visiones; además de esto, meterte en decorados, ambientes y lugares es un viaje en el tiempo que me gusta como experiencia sensorial, ya sea como espectador o como actor.



Patricia López Arnaiz: Aparte de que creo que es necesario, productivo e inteligente conocer el pasado, no debemos olvidar que cada visita hacia él es un relato y que está bueno explorar distintas maneras de contar el pasado, que en parte lo inventamos, pero a través de una invención que no es arbitraria sino que se debe regir por ciertas reglas ya establecidas. en base a lo que sabemos.



Télam: Esta segunda temporada vira más hacia el thriller, a una cierta construcción de género dentro de la reconstrucción histórica.



PLA: El género es una excusa para documentar y hacer correr la historia, esta segunda temporada tiene la virtud de que te permite recorrer todos los estratos de la Sevilla de esa época, desde los más altos a los más bajos, dibujar el mapa completo desde la gente humilde, la calle pero también ver la política, las sociedades secretas, hacer un retrato bien amplio.



Télam: ¿Cómo es el rodaje de una serie de este tipo?



PM: El resultado es cinematográfico y el ritmo de trabajo está entre el que se utiliza en el cine con el que se utiliza en la televisión, en este caso, además, la mayoría de los decorados son reales, el río existe y rodábamos al lado del río de noche, de pronto debíamos meternos al agua, hay una serie de aspectos en esta recreación histórica que quizás son duros de ver y también duros de hacer, estábamos siempre con cierta humedad en la calle, de madrugada, con olores fuertes, fue un rodaje que en un punto nos curtió y que al lado de él todos los demás parecen muy suaves.