La mamá de la nena de 4 años que estuvo desaparecida dijo que "se la llevaron por la fuerza"

La madre de la nena de 4 años que estuvo desaparecida durante 9 horas en Chimbas dijo a DIARIO HUARPE que a su hija "se la llevaron por la fuerza", contó que las personas acusadas de retenerla en Alto de Sierra, en Santa Lucía, le dieron "unas galletitas" y se negó a comerlas porque "no confía en extraños".

"No me voy a separar nunca más de ella", dijo Celeste Ruiz, de 20 años, quien vive junto a sus padres y hermanos en una casa de adobe de Villa Unión, en Chimbas, a 17 kilómetros donde la policía rescató esta madrugada a la nena que llevaba desaparecida durante 9 horas. Por el hecho, quedaron detenidos dos personas: Teresa Varela, de 44 años, y Rodolfo Tejada, de 31 años, quien tiene antecedentes por robo.

La mujer contó que ayer a las 18 ella se estaba bañando y, como se olvidó el toallón, le pidió a su hija que se lo acerque. "Ella me lo tarjo, fuimos al dormitorio, y mientras yo me vestía, salió a la vereda para jugar. Cuando me vestí salí a buscarla y ya no estaba", dijo.

Enseguida avisó a los familiares y salieron a buscarla por la villa. Como no la encontraban, después de una hora llamaron a la comisaría.

"Los policías se portaron muy bien, vinieron rápido y salieron a buscarla en todos lados. Tenía miedo de que le hicieran algo malo al ver que pasaban las horas y que no aparecía, pero en el fondo creía que la íbamos a encontrar bien, nunca perdí la fe", aseguró la joven.

La búsqueda terminó gracias a los datos que una empleada de una verdulería de Villa Unión, aportó a los investigadores. Celeste relató que un policía se la entregó en brazos. "Mi niña estaba dormida y cuando se despertó, me abrazó. Me dijo que se la llevaron por la fuerza y que ella no quería irse con esta mujer, no confía en extraños", aseguró.

Después de ese abrazo, los especialistas le hicieron una revisión con la que determinaron que la nena no fue sometida a violencia o abusos.

"Ella nos contó que cuando se la llevaron le quisieron dar de comer unas galletas, pero no las recibió, sabía que eran extraños y les dijo en todo momento que quería volver a su casa", contó Celeste mientras miraba a su hija, quien jugaba cerca de ella en el patio de la casa.

Los pastores Mario y Marta Torrejón acompañaron en todo momento a la familia.

En medio de la entrevista con este diario llegaron a la casa unos amigos de la familia, abrazaron a la madre y le dieron un alfajor a la nena. También llegaron los pastores María y Marta Torrejón, de la iglesia Centro Cristiano. " Nosotros somos muy creyentes, durante el tiempo en el que mi nieta estuvo desaparecida los pastores vinieron a orar con la familia y nos dieron un gran apoyo en todo momento", contó Verónica, la abuela de la nena.

Aún con los ojos hinchados por tanto llorar y por una noche en la que "nadie logró dormir", Celeste contó que este año su hija tendrá que comenzar el jardín de 4 años. "Tengo miedo de separarme de ella, creo que voy a ir a acompañarla a la escuela todo el tiempo", concluyó la joven mientras abrazaba a su hija.