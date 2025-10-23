La preocupación por el paradero de Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo pop Bandana, se intensificó luego de que su madre, Mabel López, formalizara una denuncia por su desaparición. En medio de la búsqueda, la madre de la artista rompió el silencio y brindó detalles estremecedores sobre el historial de violencia de género que habría sufrido su hija a manos de su expareja, Leandro García Gómez.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría Vecinal 14B, López manifestó que no tiene contacto con Lowrdez desde el 4 de octubre y que desconoce su paradero. El escrito no solo alertó sobre la ausencia de la cantante, sino que también incluyó como involucrado a García Gómez, quien ya había sido acusado públicamente por Lowrdez en 2022 por agresiones físicas.

Publicidad

En declaraciones exclusivas, Mabel López revivió los momentos más duros que presenció en la vida de su hija: "A mi cumpleaños vino llena de moretones", confesó, evidenciando que las situaciones de violencia no eran aisladas y que se habrían dado con anterioridad a la denuncia pública de la artista. Esta revelación pone un foco aún más oscuro sobre el entorno de Lowrdez y la presunta responsabilidad de su expareja.

Cabe recordar que, en noviembre de 2022, la propia Lowrdez había publicado en sus redes sociales un video y fotografías con moretones en su rostro, acusando a García Gómez de golpearla y de haberla filmado sin su consentimiento. "Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque 'me emborrachaba'. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", había escrito la cantante en aquel entonces.