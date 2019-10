La mexicana Lila Downs recibirá un galardón por su compromiso en el marco de los Latin Grammy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibirá el Leading Ladies of Entertainment al compromiso artístico y social, que se entregará en Las Vegas en la semana de los Grammy Latinos, informó hoy la Academia Latina de la Grabación, que otorga los lauros. El premio que "es una distinción y reconocimiento que reciben mujeres profesionales y con gran conciencia social en el campo de las artes y el entretenimiento que inspiran a la próxima generación de mujeres líderes" , se entregará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, dos días antes de la entrega de los Grammy Latinos. Además de la autora de la "Cumbia del mole" y una reconocida versión del anónimo "La cucaracha", recibirán el premio la actriz y modelo Dayanara Torres, la ingleniera de sonido y productora musical María Elsa Ayerbe, y la directora de finanzas y vicepresidanta de la discográfica Universal Luana Pagani, informó la agencia EFE. Luego de la gala del Leading Ladies of Entertainment 2019, el miércoles se realizará el homenaje Persona del Año, que en 2019 reconoce a Juanes, y el jueves se desarrollará la gran ceremonia de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. "Me da mucha satisfacción y orgullo homenajear a estas mujeres dedicadas, valientes y audaces durante nuestro evento anual Leading Ladies of Entertainment", dijo este viernes el presidente de la Academia Latina, Gabriel Abaroa Jr.