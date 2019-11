La minoría musulmana rohingya presenta una demanda en los tribunales argentinos

Una organización rohingya presentó hoy una denuncia en la Argentina para que se investiguen "los crímenes brutales" cometidos contra esa minoría musulmana en Myanmar, en una presentación judicial en la que apela al principio de justicia universal.



"Urgimos a Argentina a que nos ayude en nuestra lucha y que investigue la atrocidad de esos crímenes", sostuvo la asociación Brouk en un comunicado en el que mencionó que el ex relator de la ONU para Myanmar Tomás Ojea Quintana es su representante en Argentina.



El objetivo de la presentación es que los rohingyas tengan una jurisdicción donde se investigue a los presuntos autores del genocidio, explicó Ojea Quintana.



"Los rohingyas, sabiendo que existen en Argentina ciertos antecedentes de justicia universal han decidido desde el punto de vista simbólico y práctico presentar esta denuncia", agregó Ojea Quintana.



De prosperar la denuncia, sería la primera vez que los líderes de Myanmar son juzgados por el genocidio orquestado contra la minoría musulmana, que es considerada apátrida y ha sido obligada a abandonar sus hogares debido a la violencia ejercida por las fuerzas armadas, que cometieron delitos de violencia sexual, quemaron pueblos y obligaron a unas 800.000 personas a huir a Bangladesh.



La mayoría se instalaron en ese país vecino en campamentos de refugiados en los que las condiciones de vida son insalubres.



La denuncia penal presentada en Argentina es acompañada por las organizaciones humanitarias locales como Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Servicio Paz y Justicia que encabeza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.



El objetivo que persigue la presentación ante los tribunales argentinos, agregó Ojea Quintana, es que se abra un proceso judicial que hasta el momento los rohinyás "no pueden tener en Myanmar".



"No hay tribunales independientes, y en el ámbito internacional lamentablemente la Corte Penal Internacional no puede intervenir, porque el Consejo de Seguridad no ha enviado el caso y no se ha creado un tribunal penal 'ad hoc' internacional", explicó.