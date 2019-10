La Mono lanza nuevo disco con tapa ilustrada por el Indio Solari

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El trío rockero La Mono, liderado por el guitarrista y cantante Gaspar Benegas, lanzó “Anomalía”, un nuevo disco que cuenta con una tapa ilustrada por el músico Carlos “El Indio” Solari.



Se trata del segundo trabajo del grupo que completan Lucas Argomedo, en bajo; y Ramiro López Naguil, en batería; que este año compartió escenario con los uruguayos de La Vela Puerca y los estadounidenses Living Colour, entre otros.



La portada realizada por el famoso ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presenta dos rostros de apariencia payasesca y una mujer encadenada a una pared, en una técnica que se asemeja a un collage.



El Indio Solari es un destacado ilustrador además de músico, con una actividad que se remonta a los años '70, cuando tuvo a su cargo el arte de tapa de un disco del grupo platense Dulcemembriyo, que alistaba a los ex Virus Federico Moura y Daniel Sbarra.



Por su parte, Benegas es guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al ex Redondos desde sus inicios como solista.



“Anomalía” será presentado el próximo sábado 2 de noviembre, a las 22, en Palermo Club, ubicado en Borges 2454, de esta ciudad.