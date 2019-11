La muerte de un estudiante de Hong Kong desata indignación y temores de radicalización

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Miles de honkoneses celebraron una vigilia por un estudiante muerto hoy de heridas sufridas días atrás en una caída durante enfrentamientos entre policías y manifestantes, lo que provocó indignación en el movimiento prodemocrático anti-China y temores a más protestas violentas.



Aunque las circunstancias que llevaron al deceso de Chow Tsz-lok, de 22 años, en la noche del domingo al lunes o están claras y son motivo de disputa, la suya es la primera muerte de un estudiante en cinco meses de grandes manifestaciones en el territorios semiautónomo chino.



Los manifestantes han hecho del fin de la violencia policial uno de sus principales reclamos, y se teme que la muerte de Chow, ocurrida al caer de un piso a otro en un estacionamiento, enardezca los ánimos.



La Autoridad Hospitalaria de Hong Kong informó que el joven murió hoy por la mañana, pero no dio más detalles.



El gobierno local expresó su "gran pena" por la muerte y la policía prometió una investigación, aunque rechazó su responsabilidad.



En el lugar donde el lunes fue hallado el cuerpo ensangrentado de Chow, miles de personas hicieron cola hoy durante horas al caer la noche para dejar flores, encender velas o escribir mensajes de condolencia, informó BBC.



"Hoy lloramos la pérdida de un luchador por la libertad de Hong Kong", dijo Joshua Wong, uno de los principales líderes del movimiento prodemocrático, en Twitter.



Más temprano, unos 1.000 manifestantes enmascarados marcharon por un distrito del centro de la ciudad cantando "¡Disuelvan la policía!", "¡Venganza!" y ¡"Una deuda de sangre se paga con sangre", informó CNN.



Se han registrado unas pocas muertes durante la crisis, en algunos casos aparentes suicidios y la de un manifestante que cayó al vacío cuando colgaba una pancarta de un edificio.



En una rueda de prensa, la superintendente de Policía del distrito donde se produjo el suceso, Suzette Foo, aseguró que agentes antidisturbios habían entrado al estacionamiento persiguiendo a personas que habían creado disturbios pero mucho antes de la caída de Chow Tsz-lok.



"Hay acusaciones de que los oficiales de policía persiguieron al hombre antes de su caída. Debemos aclarar que esto es totalmente falso", dijo Foo, citado por la agencia de noticias EFE.



La superintendente se comprometió a que la policía realizará "todos los esfuerzos" para investigar la muerte del estudiante y también rechazó denuncias de que la policía bloqueó la llegada de ambulancias para atender a Chow.



En Beijing, la Cancillería china no quiso hacer comentarios sobre la muerte de Chow. La ex colonia británica fue devuelta a China en 1997.



"Lo que quiero decir es que, en este momento, la cosa más urgente para Hong Kong es detener la violencia y restaurar el orden", dijo el vocero del ministerio, Geng Shuang.



Beijing administra la ciudad bajo un modelo especial conocido como "un país, dos sistemas", que concede a los hongkoneses libertades que no existen en otras partes de China.



Pero con el correr de los años ha ido creciendo un fuerte descontento ante señales de que Beijing quiere mermar esas libertades.



Los manifestantes han presentado una lista de exigencias, como la renuncia de la jefa de gobierno local, Carrie Lam, sufragio universal e investigación de casos de abusos policiales.



China y Lam han no han ofrecido ninguna solución política.