La Municipalidad de Capital prorrogó los beneficios para el pago de tasas municipales

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Economía y Hacienda, informó que se extendió el plazo para el pago de las principales tasas municipales con importantes descuentos acumulables. Mediante la Resolución N° 181, se estableció como nueva fecha límite el 31 de marzo de 2026 para que los contribuyentes accedan a los beneficios vigentes.

Las tasas incluidas en la prórroga

La medida alcanza a tres tributos municipales fundamentales: la Contribución por Servicios sobre Inmuebles, que abonan los propietarios de inmuebles ubicados en el departamento; la Contribución sobre Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, destinada a comerciantes y empresarios; y la Contribución por Publicidad y Propaganda, que grava la difusión comercial en el ámbito de la Ciudad.

Publicidad

Los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de pago según su conveniencia: pueden abonar el año completo de una sola vez, optar por el pago semestral o realizar el anticipo correspondiente a los meses de enero y febrero, regularizando así su situación fiscal.

Descuentos acumulables de hasta el 35%

El municipio mantiene vigente un esquema de descuentos acumulables que puede alcanzar hasta el 35% del valor total de las tasas. Estos beneficios están diseñados para incentivar el cumplimiento responsable y premiar a quienes mantienen sus obligaciones al día.

Publicidad

Los descuentos se aplican a través de diferentes programas y modalidades de pago. El programa "Buen Contribuyente" reconoce a aquellos vecinos con historial de cumplimiento; el débito automático permite obtener una bonificación adicional por adherir a esta modalidad; y el pago online, realizado a través de los canales digitales habilitados, también suma beneficios.

Todos estos descuentos son acumulables entre sí, lo que permite a los contribuyentes alcanzar el porcentaje máximo de ahorro si optan por combinar las diferentes alternativas.

Publicidad

Canales de atención y consulta

La Municipalidad de Capital continúa brindando herramientas que agilizan y simplifican la gestión para los vecinos. Los contribuyentes pueden consultar información detallada sobre sus obligaciones fiscales y realizar trámites a través de la web oficial del municipio.

Además, se habilitó un canal de WhatsApp para solicitar la boleta de manera ágil y sencilla. Los vecinos pueden comunicarse al 264 5602660 para recibir su boleta directamente en el teléfono celular, evitando demoras y facilitando el proceso de pago.

Acompañamiento a los vecinos

Con este esquema de prórroga y beneficios, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan busca acompañar a los vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, reconociendo el compromiso de quienes mantienen sus pagos al día. La gestión de la intendenta Susana Laciar apunta a fortalecer los servicios que se prestan a la comunidad y las obras que impulsan el crecimiento de la Ciudad a través de una recaudación responsable y eficiente.

La extensión del plazo hasta el 31 de marzo brinda un mayor margen de tiempo para que los contribuyentes puedan organizar sus finanzas y acceder a los descuentos disponibles, en un contexto económico que requiere medidas de flexibilidad y acompañamiento por parte del Estado municipal.