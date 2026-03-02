El argentino Valentín Perrone firmó una actuación memorable al finalizar tercero en el Gran Premio de Tailandia de Moto3, competencia que abrió la temporada 2026 del Mundial. El joven piloto remontó desde el 14° puesto de largada hasta subirse al podio tras una carrera intensa y estratégica.

En la clasificación del sábado no había logrado el resultado esperado y partió desde la quinta fila. Sin embargo, en carrera mostró un ritmo sólido y maniobras precisas que le permitieron avanzar posiciones vuelta tras vuelta hasta meterse en el lote de punta.

Publicidad

Se trata de su tercer podio en 22 participaciones desde su debut en la categoría en 2025. Perrone ya había logrado un segundo puesto como mejor resultado en el Gran Premio de Países Bajos del año pasado, y este nuevo tercer lugar confirma su crecimiento dentro de la divisional.

El piloto integra el equipo Red Bull KTM Tech3, una de las estructuras protagonistas del campeonato. En Tailandia, el triunfo quedó en manos de David Almansa, quien peleó hasta la última vuelta con Máximo Quiles en un final vibrante.

Publicidad

Tras la carrera, Perrone celebró el resultado en sus redes sociales. “Qué carrera, qué batallas y qué calooor”, escribió, en referencia a las altas temperaturas y a la exigencia física de la prueba.

“Carrera muy sufrida, poco grip y mucha batalla hoy. He intentado ser inteligente, pero agresivo a la vez porque salía desde P14 y sabía que tenía que adelantar rápido si quería llegar a las primeras posiciones”, explicó el argentino sobre su estrategia.

Publicidad

Finalmente, cerró con un mensaje de ambición para lo que viene: “Lo hemos conseguido. Empezar la temporada así da gusto, pero ahora toca seguir trabajando más duro que nunca para lograr el objetivo”.

El próximo desafío para Perrone será en Brasil, dentro de dos semanas, donde buscará ratificar su gran comienzo de temporada y seguir consolidándose entre los protagonistas del Mundial.