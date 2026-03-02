Cómo validar el Boleto Escolar y Docente Gratuito en la tarjeta SUBE

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado para despejar las dudas de los ciudadanos sobre el proceso de obtención del Boleto Escolar y Docente Gratuito. Si bien la solicitud y aprobación del beneficio se realiza de manera online, las autoridades recuerdan que existe una instancia presencial indispensable para activar el pase en la tarjeta SUBE.

Una vez que el beneficio es aprobado a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar, el titular debe acreditar o validar ese permiso en su tarjeta física SUBE. Este procedimiento, que solo debe realizarse una vez, es el que confirma que el plástico está habilitado para viajar sin costo.

¿Cómo validar el Boleto Gratuito en tu SUBE?

El Ministerio informó que existen tres métodos sencillos para completar este último paso. Todos ellos transmiten la información digital del beneficio aprobado al chip de la tarjeta.

1. A través de la aplicación SUBE (App SUBE)

Este es el método más rápido para quienes disponen de un smartphone moderno.

Requisito: El teléfono debe contar con tecnología NFC (Near Field Communication).

Procedimiento: Basta con abrir la aplicación oficial SUBE, ingresar a la opción correspondiente y acercar la tarjeta al dorso del celular. La app se encargará de cargar la validación de forma inalámbrica.

2. Directamente en el colectivo (Opción más accesible)

Para aquellos que no poseen un celular con NFC o prefieren hacerlo mientras viajan, pueden realizar el trámite con la ayuda del chofer.

Procedimiento: El usuario debe solicitar al conductor que presione la tecla F6 en la máquina validadora (la misma donde se apoya la tarjeta para pagar el boleto).

Confirmación: Luego de que el chofer active esta función, el pasajero deberá apoyar su tarjeta SUBE sobre la validadora, tal como lo haría para confirmar la carga de una tarifa online o para pagar un viaje común. La máquina procesará la activación del beneficio.

3. En una Terminal Automática SUBE (TAS)

Las terminales de autoservicio distribuidas en la provincia también están preparadas para esta función.

Procedimiento: El usuario solo tiene que acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS) y apoyar la tarjeta en la ranura o área designada del dispositivo.

Finalización: Debe esperar a que la pantalla de la máquina indique que el proceso ha finalizado exitosamente y que puede retirar el plástico.

Para ubicar la Terminal Automática (TAS) más cercana, el Ministerio recomienda ingresar a la web oficial de SUBE, dirigirse a la sección "Puntos SUBE" y buscar el mapa o listado de terminales habilitadas.