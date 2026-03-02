El paso a paso definitivo para afinar tu rostro con solo maquillaje

Conseguir un efecto más afinado y armónico sin recurrir a técnicas complicadas es posible gracias a un método estratégico de aplicación de productos diseñado por Malena Zakour. Para quienes tienen el rostro redondo, la clave no es ser experta, sino que según indican las fuentes, "solo necesitás entender dónde colocar cada producto para generar un efecto visual que estilice y afine las facciones". Como resalta el material, "este hack puede convertirse en tu aliado".

La preparación es el primer paso fundamental para marcar la diferencia: se debe limpiar el cutis con un gel de limpieza, secar suavemente y colocar la hidratante habitual. Una vez lista la piel, se inicia la estructura con el corrector trazando una línea horizontal desde la fosa nasal hacia el pómulo, casi llegando al inicio de la oreja. Luego, se dibuja una línea vertical desde el extremo externo del ojo hasta tocar la horizontal, uniendo ambas con una diagonal hacia la sien para formar dos triángulos guía que generan un efecto lifting.

Para añadir profundidad, se aplica bronzer líquido o una base uno o dos tonos más oscura que la piel en diagonal sobre el triángulo más al extremo, logrando una sombra lateral que afina ópticamente el rostro. Posteriormente, se incorpora el rubor en tonos rosados, durazno o coral —según el subtono de piel— sobre la parte interna del triángulo formado previamente. Al colocar el rubor más arriba y no en el centro de la mejilla, se evita que el rostro se vea más ancho.

Finalmente, se deben difuminar todos los productos con movimientos suaves hacia arriba para integrar los colores sin perder la dirección diagonal. Para potenciar el resultado, se puede sumar un delineado tipo foxy eye que levanta la mirada y sellar todo con spray fijador para mantener la frescura de un maquillaje que estiliza y afina.