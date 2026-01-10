La NASA adelantó el regreso de cuatro astronautas desde la Estación Espacial Internacional tras detectarse un problema médico en uno de los miembros de la misión Crew-11, informó la agencia espacial, que indicó que la prioridad es la salud y la seguridad de la tripulación. Este traslado anticipado se realizará alrededor del 14 de enero de 2026, con un amerizaje previsto frente a la costa de California, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

La decisión se tomó luego de que los médicos de la misión determinaran que no era posible diagnosticar o tratar completamente la condición a bordo de la EEI, pese a que el astronauta afectado se encuentra estable, explicaron voceros de la agencia. Por motivos de privacidad médica no se divulgaron detalles sobre la naturaleza exacta del problema ni la identidad del tripulante afectado.

Crew-11, integrada por los astronautas estadounidenses Michael Fincke y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, había partido hacia el laboratorio orbital el 1 de agosto de 2025 a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon, y se esperaba que su misión durara alrededor de seis meses. La modificación del plan original implica que la tripulación volverá a la Tierra más de un mes antes de lo previsto.

Este retorno anticipado también llevó a la suspensión de la primera caminata espacial del año, programada para principios de enero, como parte de las actividades de mantenimiento y experimentación a bordo de la estación.

La NASA remarcó que, aunque la situación es inusual (ya que nunca antes se había adelantado una misión por motivos médicos en los casi 25 años de historia de la EEI), la agencia posee protocolos específicos para responder a emergencias sanitarias y coordinar regresos seguros.

La tripulación regresará junta, y los equipos internacionales que operan la estación se preparan para mantener las operaciones con el personal restante hasta la llegada de la próxima misión de relevo.