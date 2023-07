Este martes San Juan se vio conmocionada por la muerte de una niña de 9 años en la clínica Cymin. Un día después se confirmó la cusa de muerte, que según el equipo forense no fue violenta, si no que se debió a un cuadro de neumonia.

La niña había ingresado a la clínica descompensada y mientras se encontraba ahí se desvaneció y dejó de respirar. Profesionales intentaron reanimarla durante minutos, pero no respondió a las maniobras y finalmente la muerte fue declarada minutos después.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La trágica escena despertó dudas sobre qué había sucedido con la pequeña e intervino la Fiscalía de Delitos Especiales en el caso. Esto desembocó en una investigación que todavía está en curso, pero que ya cuenta con una prueba fundamental: el informe de la autopsia.

Según los médicos del equipo forense, la niña no tuvo una muerte violenta, si no que se debió a un fallo multiorgánico por una infección en las vías respiratorias. La causa directa, especificaron, fue una neumonia que estaba cursando.

Este informe es el primero que enviaron los profesionales médicos a la Justicia, pero ya están pedidos estudios complementarios. El fiscal a cargo de la causa, Iván Grassi, dijo que están previstos peritajes de Anatomía Patológica y que se expidan los forenses sobre el resto de las circunstancias de la muerte.

Esto permitiría saber si la pequeña se encontraba en tratamiento o no y también sacar conclusiones sobre si hay o no responsabilidades con respecto a su muerte. Por el momento, aclaró el fiscal, no hay una denuncia, si no que se trata de una investigación de oficio que iniciaron por la forma en la que se dio el hecho.

Publicidad

La niña había ingresado en las últimas semanas dos veces a la guardia médica. Primero por un cuadro de intoxicación con monóxido de carbono y luego por una descompensación. Esta vez llegó con dificultades respiratorias cerca de las 15 de este martes y falleció poco después.